Cours avances en management du sport : De nouvelles compétences à la disposition des fédérations sportives

Les participants aux Cours avancés en management (CAMS) du sport ont reçu leurs attestations de formation le 16 janvier 2024. Cette initiative du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) a profité à 30 personnes, dont 16 femmes, des fédérations et groupements sportifs. La cérémonie a été présidée par Tidiani Médian Niambélé, Directeur de cabinet du président du CNOSM.

Au nom du président Habib Sissoko, Tidiani Médian Niambélé a félicité les récipiendaires pour «cette réalisation remarquable». Et de préciser, «votre succès est le reflet de votre passion pour le sport et votre engagement envers l’apprentissage continu». «Le Cours avancé en management du sport est un programme rigoureux qui permet aux récipiendaires d’acquérir des compétences avancées en management du sport. Ils ont travaillé dur, fait preuve de détermination et de résilience pour atteindre cet objectif. Aujourd’hui, nous honorons leur dévouement et leur engagement envers l’excellence», a conclu M. Niambélé.

La particularité de cette 8e promotion est qu’elle est composée à 70 % de femmes. Cela démontre qu’elles sont présentes aujourd’hui et veulent relever le défi d’être dans les instances dirigeantes des associations sportives. Le contenu de la formation englobe six chapitres, notamment la structuration des organisations sportives, la gestion stratégique, la gestion des ressources humaines, le marketing, la gestion des finances et l’événementiel sportif. On comprend alors aisément pourquoi le président Habib Sissoko a fait de sa pérennisation une priorité absolue.

Cette formation cadre bien avec sa vision managériale dont un axe important consiste à former le maximum de dirigeants sportifs pour booster le management du sport au Mali et assurer la performance de nos disciplines sportives. Et selon les intervenants, les récipiendaires ont été dotés de l’ensemble de ces compétences pour faire face aux défis actuels. Il faut rappeler que cette cérémonie de remise était couplée au lancement du 9e CAMS.

