Création de la confédération africaine du sport électronique : Samba Bathily élu premier président à l’unanimité et Mamadou Lamine Diarra dans le comité exécutif

Le Mali était à l’honneur à l’occasion de l’Assemblée générale constitutive de la Confédération panafricaine de E-sport du 24 au 25 septembre 2023 à Dakar, au Sénégal. A l’issue de l’AG, notre compatriote Samba Bathily a été élu à l’unanimité comme premier président de cette confédération. Et notre frère Mamadou Lamine Diarra figure aussi dans le Comité exécutif.

Cette consécration pour Samba Bathily, président du groupe Solutions pour le développement en Afrique (Groupe ADS), cofondateur et PDG de Solektra ainsi que pour Mamadou Lamine Diarra, président de l’Association malienne pour la promotion de la culture E-sport (AMPCE) et non moins gérant de BAMABIZ Production, a eu lieu le 26 septembre 2023, à Dakar (Sénégal). C’était à l’issue de l’Assemblée générale constitutive (25-26 septembre 2023) organisée par le Comité national de promotion du E-sport (CONAPES). Adeptes des challenges et férus de la perfection, nos deux compatriotes se sont penchés pendant deux jours (à l’hôtel King Fahd Palace) avec les acteurs du monde sportif numérique sur la mise en place d’une Confédération africaine autour de cette discipline avec ses activités et métiers connexes.

Piloté par Jacques Mansour Sagna alias Lord Aladji Man, ancien rappeur et ex-membre originel du célèbre groupe sénégalais «Daara J», le Conapes a organisé des assises qui ont réuni plus de 45 représentants des fédérations et comités du E-Sport venus de tous les coins de l’Afrique. Sans compter la présence d’institutions telles que l’Unesco, la Fiba-Afrique… Une occasion pour le président du Conapes de rappeler l’importance de cette rencontre au pays de la Teranga. «C’est un jour très important pour l’Afrique. Le plus grand défi pour la jeunesse africaine, c’est d’être ensemble d’abord. Nous nous sommes réunis ici à Dakar pour être ensemble, réfléchir ensemble, travailler ensemble et gagner ensemble», a déclaré Jacques Mansour Sagna. Avant d’ajouter, «les enjeux sont énormes. Ce ne sont pas seulement des enjeux autour de la passion, mais comment nous allons construire l’avenir de l’Afrique à travers cette passion».

«L’histoire des jeux vidéo a fini de lever toutes les frontières», dixit Lord Aladji Man

A l’endroit des membres et participants, Lord Aladji Man a rappelé, «nous avons la responsabilité de l’Afrique entre nos mains. Nous sommes un même peuple, une même nation, la même famille, la même communauté. L’histoire des jeux vidéo a fini de lever toutes les frontières et de commencer le début de la grande union africaine à travers cette jeunesse».

Le directeur de cabinet et représentant du ministre sénégalais de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Souleymane Astou Diagne, dira que «E-sport n’est pas seulement une simple activité ludique, mais une véritable discipline qui suscite l’engouement de millions de personnes à travers l’Afrique et la planète». Un jeu devenu un enjeu planétaire avec «plus de 600 millions de joueurs pour un chiffre d’affaires de plus de 800 milliards F CFA», a-t-il ajouté. Et de poursuivre en rappelant que, en 2050, «les jeunes représenteront plus de la moitié des 2,4 milliards d’habitants que va compter notre continent auxquels E-sport va offrir beaucoup d’opportunités d’emploi». A noter que, au-delà du département numérique, E-sport est aussi sous la tutelle du ministère des Sports.

Quant au représentant de la Fiba-Afrique, Mathieu Faye, il a promis l’appui de l’instance africaine du basket. «La Fiba a créé la Fondation internationale de basket (IBF) qui a, entre autres, pour missions de soutenir les programmes de développement social et humanitaire à travers le basket. Elle s’inscrit aussi dans une logique de participer à l’accomplissement des jeunes par l’insertion dans la vie professionnelle. La Fiba est consciente de la mission que s’est fixée le Conapes et lui apporte tout son soutien», a-t-il indiqué.

Ainsi, après adoption et validation des statuts et règlement intérieur, suivies par la mise en place du bureau exécutif, la Confédération africaine d’E-sport a choisi l’homme d’affaires malien Samba Bathily pour diriger ses activités. Son compatriote Mamadou Lamine Diarra, délégué du Mali, fera partie des membres élus au sein dudit bureau. Tout comme «Malamine» (Mamadou Lamine Diarra) pour les intimes et son homologue du Cap-Vert seront les deux représentants élus pour diriger la Zone ouest A qui regroupe 9 pays e la Cédéao.

Cette grande Assemblée générale a pris fin dans la soirée du 25 septembre 2023 en présence du représentant du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique du Sénégal. Rappelons que cette confédération africaine s’est fixée comme objectif de stimuler la croissance économique tout en permettant à la jeunesse africaine de s’épanouir dans un secteur en plein essor.

Naby

Avec FMS

