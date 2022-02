Parachevant le mandant de son prédécesseur Kassoum Coulibaly « Yambox » suite à l’élection de ce dernier au sein du Comité Exécutif de la Fédération, Issa Sidibé est candidat à sa propre succession à la tête de la Ligue régionale de football de Bamako. En allant aux urnes le 12 mars prochain, l’ancien vice-président de ladite Ligue se veut encore plus légitime.

C’est à un mois de la tenue du scrutin qu’Issa Sidibé a officialisé sa candidature. C’était le 12 février à Bamako. Pour l’occasion, le favori du vote devant son unique challenger déclaré, Hassane Cissé, était entouré de ses soutiens que sont 8 clubs de Ligue1 sur 13 et 3 Districts sur 6. Avec ces voix, Issa Sidibé a les faveurs du pronostic pour succéder à lui-même. En sa qualité de directeur de campagne, Moussa Sylvain Diakité a dévoilé le programme « Pour un Football Émergent » de la liste Issa Sidibé qui s’articule sur 6 axes majeurs : Maintenir un cadre d’échanges avec les Districts et des Relations avec le Comité Exécutif ;Former les Cadres Techniques et Administratifs ;Structurer les Centres et Écoles de Football au niveau du District de Bamako ; Organiser des Compétitions de Jeunes ;Instaurer un Championnat Régional de Football Féminin; Organiser un Championnat de deuxième division et un championnat D’honneur.

Réputé être un homme de dialogue, rassembleur et pacificateur Issa Sidibé se positionne comme le grand favori de l’Assemblée générale élective du 12 mars prochain.

Alassane CISSOUMA

sanctions/athlétisme :

La présidente de la FMA n'a pas eu la main pote

La Fédération malienne d’Athlétisme (FMA) a frappé fort contre des responsables de la discipline. Ils sont une bonne vingtaine de responsables suspendus, jusqu’à nouvel ordre, par la présidente Mme Sangaré Aminata Kéïta pour diverses raisons.

Après sa réélection à la tête de la Fédération pour un nouveau mandat de 4 ans, Mme Sangaré Aminata Kéïta a été fortement contestée par ses opposants qui avaient opté pour la politique de la chaise vide lors de l’Assemblée élective. Déclarant ne pas reconnaître le nouveau bureau mis en place par Mme Sangaré, ces derniers ont procédé à l’installation d’un autre bureau pour diriger la FMA. C’est en réaction à cette démarche de cacophonie que les 15 membres composant ce bureau « illégal » ont été suspendus de toutes les activités relevant de l’athlétisme au Mali. Et ce, jusqu’à nouvel ordre. La même sanction a été prononcée à l’encontre de 6 autres personnes dont 4 présidents de Ligues régionales pour absence volontaire à l’Assemblée Elective de la FMA et rencontre de conspiration.

Alassane CISSOUMA

