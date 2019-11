Pour le compte des premières et deuxièmes journées éliminatoires de la Can Cameroun 2021, le Mali reçoit ce jeudi 14 novembre au Stade du 26-Mars de Bamako (19h GMT) la Guinée Conakry, avant de défier le Tchad à N’Djamena, le dimanche 17 novembre à 13h GMT.

C’est ce jeudi 14 novembre que le Mali lancera sa campagne qualificative pour la Can Cameroun 2021. Logés dans le groupe A des éliminatoires en compagnie de la Guinée, du Tchad et de la Namibie, les Aigles ont bénéficié d’un calendrier un peu clément qui les verra démarrer et terminer les éliminatoires à domicile pour tenter de décrocher en 6 matches l’un des deux tickets mis en jeu dans la poule.

Pour les matches des deux premières journées, le sélectionneur Mohamed Magassouba a convoqué 27 joueurs.

A l’analyse de la liste des joueurs sélectionnés par le technicien local, il y a lieu de noter l’absence de Moussa Marega et Lassana Coulibaly. Par contre, Souleymane Diarra et Hadi Sacko font leur grand retour en sélection après avoir manqué la CAN Egypte 2019.

Par ailleurs, deux joueurs évoluant dans le championnat local ont été convoqués par coach Mohamed Magassouba. Il s’agit du gardien du Stade malien de Bamako Djigui Diarra et celui du Djoliba AC Adama Keita.

Aussi, deux joueurs tiennent leur première convocation avec le Mali. Il s’agit du défenseur Senou Coulibaly (Dijon, France) et de l’attaquant Ibrahima Sissoko (Niort, France).

Alassane Cissouma

Liste des 27 joueurs convoqués :

Gardiens (03): Djigui Diarra (Stade malien, Mali), Adama Keita (Djoliba AC, Mali), Ibrahim Mounkoro (TP Mazembé, RD Congo)

Défenseurs (09): Molla Wagué (FC Nantes, France), Hamari Traoré (Rennes, France), Mamadou Fofana (FC Metz, France), Youssouf Koné (Lyon, France), Boubacar Kiki Kouyaté (Troyes, France), Falaye Sacko (Victoria Guimarães, Portugal), Senou Coulibaly (Dijon, France) Massadio Haidara (RC Lens, France), Cheick Traoré (RC Lens, France).

Milieux (07): Diadié Samassekou (Hoffenheim, Allemagne), Amadou Haidara (RB Leipzig, Allemagne) Kouamé Nguessan Rominique (Cercle Bruges, Belgique) Souleymane Diarra (Gaziantep, Turquie), Cheick Oumar Doucouré (RC Lens, France), Adama Noss Traoré (FC Metz, France), Mohamed Camara (RB Salzburg, Autriche).

Attaquants (08): Moussa Doumbia (Reims, France), Kalifa Coulibaly (FC Nantes, France), Adama Malouda Traoré (FC Metz, France), Moussa Djenepo (Southampton, Angleterre), Sekou Koita (RB Salzburg, Autriche), Hadi Sacko (Deniszlisport, Turquie), Abdoulaye (Besiktas, Turquie), Ibrahima Sissoko (Niort, France).

Commentaires via Facebook :