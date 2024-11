Eliminatoires CAN 2025 : les Aigles du Mali sans Amadou Haïdara dit Doudou

Dans le cadre des rencontres de la 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football Maroc 2025 respectivement contre le Mozambique (15 novembre à Maputo) et l’Eswatini (19 novembre à Bamako), le sélectionneur national des Aigles du Mali, Tom Sainfiet, a publié vendredi une liste de 25 joueurs. Si Kamory Doumbia et Sikou Niakaté signent leur retour, on note cependant l’absence de Amadou Haïdara dit Doudou.

Ils sont 25 joueurs à être convoqués par le sélectionneur national des Aigles du Mali pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football Maroc 2025 respectivement contre le Mozambique (15 novembre à Maputo) et l’Eswatini (19 novembre à Bamako). Le Belge Tom Sainfiet a fait le choix de la continuité en faisant appel à la majorité des joueurs ayant participé aux deux précédentes journées.

Sur la liste publiée par le sélectionneur des Aigles, si Kamory Doumbia, Sikou Niakaté, Ibrahima Koné et le gardien Ismaël Diawara signent leur retour dans le nid des Aigles, on note cependant l’absence de Amadou Haïdara dit Doudou. La non convocation du joueur de Leipzig suscite beaucoup plus d’interrogations auprès du public sportif malien que le retour des joueurs précédemment cités. Surtout que l’encadrement technique n’a donné jusqu’ici aucune explication. Pourtant le maestro est l’un des joueurs maliens le plus utilisé par son club. Dans ce cas, on ne saurait évoquer le manque de temps de jeu.

Autre fait notable, la présence de Fady Coulibaly. Le milieu de terrain du Stade est convoqué pour la première fois en équipe nationale A où il retrouve deux autres joueurs du championnat national ligue 1. Il s’agit du gardien Youssouf Koïta et du défenseur Ousmane Diallo dit Senti, tous du Djoliba AC. Pour le reste, on retrouve les cadres comme Yves Bissouma, Aliou Dieng, Mohamed Camara dit Tchamatié, Mamadou Fofana, Sékou Koïta, Adama Traoré dit Malouda et autre Djigui Diarra.

Le regroupement des joueurs, selon la fédération malienne de football, va commencer à partir du lundi 11 novembre à Maputo (capitale du Mozambique). Après quatre journées, le Mali, avec 08 points, occupe la 2e place en égalité de points avec le Mozambique. Le capitaine Yves Bissouma et ses coéquipiers n’ont besoin que de deux points pour se qualifier pour les phases finales de la CAN Maroc 2025.

Une victoire en déplacement sur le Mozambique va permettre à coup sûr aux Aigles de terminer en tête de la poule. Surtout qu’ils vont rencontrer à domicile lors de la 6e et dernière journée Eswatini, qui n’a réussi jusqu’ici à remporter le moindre match et qu’en même temps le Mozambique va se déplacer à Bissau pour défier Guinée-Bissau, qui garde toutes ses chances de se qualifier. C’est dire que les deux journées s’annoncent palpitantes.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

La liste des joueurs convoqués

