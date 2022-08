Dans le cadre de la double confrontation de l’équipe nationale locale du Mali contre celle de la Sierra Leone au compte des éliminatoires du championnat d’Afrique des nations (CHAN Algérie 2023), le sélectionneur national Nouhoum Diané a dévoilé sa liste composée de 23 aigles locaux. C’était au cours d’une conférence de presse tenue le mercredi 24 août au siège de la Fédération malienne de football. Samedi l’équipe malienne a remporté la première manche de cette double confrontation sur le score de 2-1.

C’est en présence du Secrétaire général de la Fédération Malienne de Football, Ibrahim Traoré et d’un parterre de journalistes que le sélectionneur de l’équipe nationale locale du Mali, Nouhoum Diané a procédé à la publication de sa liste des 23 joueurs retenus pour la double confrontation au compte des éliminatoires du championnat d’Afrique des nations (CHAN Algérie 2023). Cette double confrontation opposera le Mali à la Sierra Leone le samedi 27 août au stade Samuel Do de Monrovia (sanctionnée par la victoire du Mali) et le 3 septembre 2022 ici à Bamako.

Parlant de la préparation de son équipe avant cette échéance, notamment les matchs amicaux joués à Bamako et à Nouakchott contre l’équipe de la Mauritanie (avec le bilan de deux matchs nuls et une défaite), le sélectionneur Nouhoum Diané dira qu’il avait vraiment besoin de jouer ces matchs afin de se situer par rapport à l’équipe, individuellement et collectivement.

Même si c’est toujours bien de gagner un match, pour lui, l’objectif de ces confrontations n’était pas de faire des résultats, mais de trouver une équipe type pour mieux aborder ces éliminatoires. Dans la même dynamique, il a informé que son équipe avait déjà disputé cinq (5) matchs à Bamako avant de partir en Mauritanie. Le choix de jouer contre la Mauritanie n’était pas fortuit, il s’agissait de franchir un autre niveau. Cela, pour la simple raison que c’est cette même équipe nationale locale de la Mauritanie qui fait office d’équipe nationale ‘’A’’ pour ce pays dans toutes les compétitions continentales. Donc, il s’est dit satisfait de son équipe composée des joueurs pour la plupart qui n’ont jamais joué à ce niveau.

L’autre motif de satisfaction du sélectionneur Diané relève du fait qu’aucun de ses joueurs retenus n’a un problème de document. Et que ceux qui étaient blessés ont tous retrouvé leur forme. Parlant de son adversaire, Nouhoum Diané dira qu’il a des informations sur lui, mais le plus important à ses yeux est d’avoir des répondants le jour-j contre cette équipe de la Sera-Leone. Avant de terminer son propos, il a invité les journalistes à donner des bonnes informations tenues de bonne source, notamment lui-même, afin d’accompagner cette sélection. En conclusion, il a exprimé tout son espoir à revenir de ce déplacement de Monrovia avec une victoire. Ce qui a été un acquis, car les nôtres sont retournés au bercail avec la victoire sur le score de 2 buts à 1.

La liste des 23 joueurs retenus sont : Gardien de but : Germain Berthé, Youssouf Koïta, Aboubacar Doumbia. Défenseurs : Ousmane Diallo, Dramane Traoré, Souleymane Coulibaly, Sékou Diarra, Mohamed Camara, Mahamadou Camara, Barou Sanogo, Emile Koné. Milieux de terrain : Aly Dessé Sissoko, Fady Sidiki Coulibaly, Makan Samabaly, Oumar Camara, Nankoma Keïta, Sékou Konaté, Ibrouhima Sidibé. Attaquants : Moussa Diallo, Djibril Coulibaly, Ousmane Kamissoko, Hamidou Sinayoko et Moctar Mohamed Cissé.

Par Safiatou Coulibaly

