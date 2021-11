Le Mali a couronné sa qualification pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 avec une victoire 1-0 sur l’Ouganda, à Agadir, terminant ainsi invaincu dans le groupe E. Auteur de l’unique but de la rencontre à la 19è minute, Kalifa Coulibaly a marqué lors de son deuxième match consécutif.

Les hommes de Mohamed Magassouba terminent la phase de groupes avec 16 points en cinq victoires et un nul, un résultat à l’extérieur 0-0 contre l’Ouganda.

Les Cranes finissent quant à eux deuxièmes du groupe avec neuf points, tandis que le Kenya et le Rwanda compléteront le groupe.

Les Aigles composaient déjà leur billet pour les barrages des qualifications, zone Afrique, de la Coupe du monde après leur nette victoire à l’extérieur (3-0) contre le Rwanda. Face aux Rwandais, les capitaine Hamari Traoré et ses partenaires ont dominé la rencontre de bout en bout et leur mission avait été facilitée par l’expulsion, en début de rencontre (7è min), de Djihad Bizimana. Moussa Djenepo (19è min) a ouvert la marque pour les Aigles avant que son coéquipier Ibrahima Koné ne double le score (21è min). Après la pause, les leaders du groupe E réussiront à inscrire un troisième but par l’intermédiaire de Kalifa Coulibaly (88è min), permettant au Mali de devenir le troisième pays à se qualifier pour les barrages après le Sénégal et le Maroc. L’Egypte s’est également qualifiée pour le dernier tour à l’issue de son match nul (2-2) à Luanda face à l’Angola. Les coéquipiers de Mohamed Salah ont souffert en première mi-temps avant de retrouver leurs esprits et de se rattraper pour s’assurer une place dans le top 8, synonyme de tour qualificatif. La RD Congo a aussi décroché son billet en battant à domicile le Bénin 2-0, en “finale” du groupe J. Les Congolais qui occupaient jusque-là la seconde place du groupe, ont repris la tête grâce à leur victoire et joueront les barrages en mars prochain pour une place au Qatar.

Pour rappel, les dix premiers de chaque groupe se retrouvent alors que les équipes les mieux placées au classement FIFA ne peuvent pas se rencontrer et ont l’avantage de recevoir au match retour. C’est dire que les probables adversaires du Mali sont le Sénégal, le Maroc, Algérie, la Tunisie et le Nigeria.

Ousmane CAMARA

