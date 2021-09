Eliminatoires Coupe du Monde Qatar 2021 : Le Mali seul en tête du groupe E

Après sa victoire 1 – 0 sur le Rwanda à Agadir, le Mali est allé contraindre l’Ouganda sur un score nul et vierge de zéro but partout pour le compte de la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar2022. Ce match nul permet au Mali d’occuper seul la tête du groupe E.

Privés de l’auteur d’une passe décisive contre le Rwanda (1-0), Moussa Djénépo et de Lassana Coulibaly qui n’ont pas obtenu l’autorisation des autorités anglaise et italienne à se rendre en Ouganda placé sur la liste rouge des pays où la propagation de la maladie à coronavirus est préoccupante, les Aigles du Mali ont bouclé la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 par un match nul contre l’Ouganda. Avec une victoire et un match nul, le Mali reste seul en tête du groupe E avec 6 points. Le Kenya qui est allé contraindre le Rwanda sur un score nul d’un but partout occupe la 2ème place avec 2 points, tout comme l’Ouganda avec deux matchs nuls. Le Rwanda avec un match nul et une défaite termine à la 4ème place du groupe E avec un seul point au compteur. Lors des 3ème et 4ème journées prévues en octobre prochain, le Mali se déplacera au Kenya pour y affronter les Harembee Stars du Kenya, avant de les recevoir une semaine après.

Onze rentrants des Aigles :

Gardien de but : Ibrahim Bosso Minkoro

Défenseurs : Hamari Traoré,Falaye Sacko, Boubacar Kiki Kouyaté, Charles Blonda Traoré.

Milieux de terrain : Mohamed Camara, Diadié Samassekou et Amadou Haidara( puis Kouamé N’Guessan).

Attaquants : Adama Traoré Malouda, Moussa Doumbia (puis Lassine Sinayoko)et Ibrahim Koné (puis Hamidou Sinayoko).

Remplaçants : Mohamed Niaré, Ismael Diarra Diawara, Mamadou Fofana, Senou Coulibaly,Mahame Siby, Aliou Dieng, Cheick Oumar Doucouré, Adama Traoré Noss, Kouamé N’guessan, Mamadou Doucouré, Hamidou Sinayoko et Lassine Sinayoko.

Résultats

1ère journée

Mali vs Rwanda 1- 0

Kenya vs Ouganda 0 – 0

2ème journée

Rwanda vs Kenya 1 – 1

Ouganda vs Mali

Classement

1er Mali 4points (+1)

2ème Kenya 2 points (0)

3ème Ouganda 2points (0)

4ème Rwanda 1point (- 1)

Almihidi Touré

