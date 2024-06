En battant le Borussia Dortmund (2-0) en finale de la Ligue européenne des champions, le samedi 1er juin, le Réal Madrid n’a pas que remporté le trophée de la plus prestigieuse des compétitions interclubs de l’Uefa. Le club de la capitale espagnole a également fait une razzia sur l’équipe type de la saison européenne et établi des records dans l’histoire de la Ligue des champions.

Sur des réalisations signées Dani Carvajal et Vinícius Júnior, le Réal Madrid a battu (2-0) en finale, le Borussia Dortmund pour remporter la Ligue des champions 2023-2024. Grand favori de la saison, le Réal a confirmé son statut malgré des difficultés rencontrées notamment en demi-finale qu’il a fini par remporter à l’issue de la séance des tirs au but face à Manchester City alors champion sortant. En infligeant à Dortmund sa 2e défaite d’une finale de Ligue des champions, le champion espagnol à décrocher au passage son 15e trophée de la compétition établissant un record qui va, certainement, être difficilement égalé. Intraitables cette saison, l’Uefa a rappelé que les Espagnols sont restés invaincus en 13 matches de Ligue des champions cette saison (9 victoires, 4 défaites). Une grande première pour le nouveau champion d’Europe dont les buteurs de la finale de cette saison et autres cadres de l’équipe ont aussi marqué l’histoire de la compétition. « Dani Carvajal a marqué pour la deuxième fois seulement en Ligue des champions (de la phase de groupes à la finale). Son seul autre but en 88 apparitions remonte à novembre 2015 contre le Shakhtar Donetsk. Vinícius Júnior devient le premier Brésilien à marquer dans deux finales différentes de la Coupe des champions et de la Ligue des champions. Luka Modrić et Dani Carvajal ont égalé le record de Paco Gento en jouant et gagnant six finales de C1. Carlo Ancelotti a porté son nombre record de victoires en Ligue des champions en tant qu’entraîneur à cinq, soit deux de plus que n’importe quel autre entraîneur », a indiqué l’instance européenne.

Collectivement meilleur, le Réal Madrid a logiquement dominé l’équipe type de la saison avec quatre joueurs présents sur les onze sélectionnés. Sur le plan individuel, les champions d’Europe et d’Espagne ont aussi damné le pion aux autres. Auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 10 matchs, Vinícius Júnior a été désigné meilleur joueur de la saison tandis que son coéquipier le milieu de terrain Jude Bellingham (20 ans) a été nommé meilleur jeune de la saison et que la réalisation de Valverde contre Manchester City en demi-finale a élu plus beau but.

Après ce sacre, le Réal Madrid affrontera le vainqueur de l’Europa League (Atalanta) en Super Coupe de l’Uefa. Ça sera le mercredi 14 août à Varsovie (Pologne). Alors que le tour préliminaire de la prochaine saison de la Ligue des champions est prévu à partir du 9 juillet, le tirage au sort de la phase de groupes est programmé pour le 29 août.

Alassane Cissouma

L’équipe type de la saison

Gardien

Gregor Kobel (Dortmund)

Défenseurs

Dani Carvajal (Real Madrid)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Mats Hummels (Dortmund)

Ian Maatsen (Dortmund)

Milieux

Marcel Sabitzer (Dortmund)

Vitinha (Paris)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Attaquants

Phil Foden (Man City)

Harry Kane (Bayern)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

