La Fédération malienne de football (Femafoot) tiendra son assemblée générale extraordinaire le 17 mars.

L’annonce a été faite par le secrétaire général de la Femafoot, Sidi Békaye Magassa à travers une correspondance datée du 3 mars et adressée aux secrétaires généraux des clubs et des ligues. Le secrétaire général de l’instance dirigeante du football national précise que l’assemblée générale est convoquée pour adopter le budget 2025 et réviser certains textes de la fédération.

Pour rappel, les assises étaient initialement prévues le 28 février, mais ont été suspendues «pour permettre à la commission de relecture d’intégrer les observations des experts de la Fédération internationale de football (FIFA) au projet de révision et de proposer un projet final». Les délégués viendront des 9 Ligues régionales (3 délégués par ligue), des 14 clubs de première division, des 9 clubs champions de 2è division (2 délégués par club) et des 3 groupements sportifs (1 délégué par groupement).

Pour le moment, on ne connaît pas la position de la direction nationale des sports et de l’éducation physique (DNSEP) qui a demandé à la Femafoot de surseoir à la tenue de l’assemblée générale extraordinaire «pour préserver un climat social apaisé dans le milieu footballistique». Si elle a lieu, l’assemblée générale extraordinaire de la Femafoot coïncidera avec le début du regroupement des Aigles, prévu à la même date au Maroc. La sélection nationale effectuera son stage de préparation dans le Royaume chérifien où elle affrontera les Comores, le 21 mars et la Centrafrique, le 24 mars, au compte des 5è et 6è journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Boubacar KANTE

