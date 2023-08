Femafoot : « le Mali n’aura plus de comité exécutif à partir du 29 août », annonce Abba Mahamane

Dans le cadre de l’élection à la fédération malienne de football (Femafoot)», le directoire de campagne de la liste conduite par Salaha Baby a animé une conférence de presse à son quartier général, le dimanche 27 août. Au cours de laquelle, il a pointé les irrégularités dans la convocation de l’assemblée générale extraordinaire du 29 août.

« A partir du 29 août, le Mali n’aura plus de comité exécutif de la fédération malienne de football (Femafoot). Le poste reste vacant. », a annoncé Abba Mahamane, membre du directoire de campagne de la liste conduite par Salaha Baby à l’élection de la Femafoot. “Le directoire promet de prendre ses responsabilités”, a-t-il assuré, sans pour autant donner d’autres détails.

La réaction de Abba Mahamane intervient à moins de 48 heures de l’Assemblée générale extraordinaire de la Femafoot, prévue le mardi 29 août, à Bamako dont il dénonce l’irrégularité de la convocation. Citant les textes, il a pointé des irrégularités dans la convocation de l’Assemblée générale du 29 août. Ceux-ci ont pour non le non-respect du délai de convocation et la mauvaise constitution du collège électoral.

« Une assemblée générale, une fois qu’elle est élective, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire doit être notifiée au déléguées 45 jours avant sa tenue. Et le secrétaire général de la Femafoot, dans sa lettre circulaire n°15, a convoqué à partir du 15 août l’Assemblée générale extraordinaire », a-t-il fait remarquer. En ce qui concerne le collège électoral, il est constitué de 77 membres selon les textes de la Femafoot, assure Abba Mahamane. « Dans sa lettre de convocation, le secrétaire a invité près de 81 membres. Donc, nous pensons que le collège est mal constitué », a-t-il expliqué.

Preuve, selon lui, que cette assemblée générale a été irrégulièrement convoquée. Or, seule une assemblée générale régulièrement constituée peut prendre des décisions au nom de la fédération malienne de football. La Femafoot, à travers ses commissions inféodées et les décisions de son secrétariat général n’a aucun respect pour les textes. Alors que la Fifa a demandé aux acteurs du football malien de travailler dans le strict respect des textes régissant le sport roi au Mali, il dit ne pas continuer à cautionner la non application des textes de la fédération. « Les membres du comité exécutif, qui ne sont même pas membres de l’assemblée générale, ne peuvent se permettre de prendre des décisions qui vont à l’encontre des statuts de la fédération et qu’on puisse les acceptés », a-t-il fait remarquer.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

