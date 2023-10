FIBA-fondation : Hamane Niang nommé président de la Fondation

Dans la foulée de la fin de son mandat en tant que président de la Fiba-monde, Hamane Niang a été nommé président de la Fondation de ladite instance. Comme la présidence de la Fiba, celle de la Fondation a aussi un mandat de la même durée. Celui de Hamane Niang s’étend de 2023 à 2027.

Président Honoraire de la FIBA, Hamane Niang a été nommé nouveau président de la Fondation de la FIBA. Par cette nomination, l’ancien ministre et ex-président de la Fédération malienne de basket-ball vient remplacer Horacio Muratore, un autre Président Honoraire de la FIBA. “Je suis fier de prendre cette fonction au sein de la Fondation de la FIBA, qui a obtenu de remarquables résultats au cours des 16 dernières années en utilisant le basketball comme un moyen de faire une différence dans tant de communautés aux quatre coins du monde”, a laissé entendre Hamane Niang. Le Comité de direction de la Fondation de la FIBA a franchi une étape importante en intégrant pour la première fois trois femmes, notamment Michelle Timms, membre du FIBA Hall of Fame, ainsi qu’un joueur légendaire et vainqueur de la Coupe du Monde FIBA en la personne de Predrag Stojakovic. “Avec mes collègues membres de la direction, je vais m’engager pour faire en sorte que la Fondation de la FIBA continue de se renforcer. Nous allons nous servir du basketball comme outil pour le bien, tout en préservant et en développant le patrimoine culturel de notre fantastique sport”, a déclaré Hamane Niang.

Volet social et patrimonial de la FIBA, la Fondation utilise le pouvoir du basketball pour initier des changements sociaux positifs et pour référencer toute l’histoire du basketball international. Ses deux piliers principaux sont le programme ‘Basketball For Good’ et celui dédié à l’enrichissement du patrimoine culturel. Les priorités de ‘Basketball For Good’ incluent des projets partout dans le monde pour soutenir le Mini Basketball, le leadership des jeunes et l’impact communautaire, tandis que celles concernant l’héritage culturel se concentrent sur le soutien et le développement des collections en lien avec le basketball et des archives historiques, sur la Maison du Basketball Patrick Baumann, sur la communauté des historiens du basketball et sur le FIBA Hall of Fame.

Alassane, avec Fiba.com

La composition du nouveau Comité :

Hamane Niang, Président

Manuel V Pangilinan, Vice-Président

Ingo Weiss, Trésorier

Andreas Zagklis, Secrétaire Général

Sheikh Saud Ali Al-Thani, Membre

S.A. Shaikh Isa Ali Khalifa Al Khalifa, Membre

Jane Maywald, Membre

Mohammed Saad Al-Meghaiseeb, Membre

Evangelos Liolios, Membre

Horacio Muratore, Membre

Kiyofumi Tamiaki, Membre

Jingnan Xu, Membre

Predrag Stojakovic, Membre

Jennifer Williams, Membre

Michele Timms, Membre

Ulf Mehrens (IWBF), Membre

