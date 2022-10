Lancé le 1er octobre dernier, le tournoi de football dénommé « Coupe de l’Ambassadeur de Chine » a connu son épilogue ce 25 octobre 2022. Sur le terrain de la cité universitaire de Kabala, la Faculté des Lettres, des Langues et des Sciences du Langage (FLSL) s’est imposée à l’issue d’un match âprement discuté.

« L’initiative d’un tournoi de football permet de raffermir les relations d’amitié entre le Mali et la Chine » a salué le Chef du Cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur. Au-delà de sa vocation de centre d’études universitaires, ce tournoi donne une autre vie à l’université de Kabala. « Le sport, facteur de sociabilité et d’apaisement du climat universitaire, règne à Kabala pour le bonheur de tous », a indiqué le Chef de Cabinet, avant le coup d’envoi de la finale.

Le 25 octobre marque le 62e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali. « Nous organisons le match final de la « Coupe d’Ambassadeur de Chine » à ce jour, c’est pour commémorer ce jour important », a indiqué Chen Zhihong, Ambassadeur de Chine au Mali. Il y a 62 ans, a expliqué le diplomate Chen Zhihong, les anciennes générations chinoise et malienne ont mené des luttes anti-impérialistes et anti-coloniales.

Saluant l’esprit sportif qui a prévalu durant les trois semaines de tournoi, l’ambassadeur déclare : « Le tournoi a une fin, mais notre amitié n’en a pas ». Au sujet des trophées et médailles pour les équipes, l’ambassadeur précise qu’ils ont été spécialement commandé depuis la Chine. Chen Zhihong a promis l’organisation de la deuxième édition de la « Coupe d’Ambassadeur de Chine ».

La 1ère édition du tournoi de football a mis aux prises six équipes universitaires, à savoir : l’Institut universitaire de technologie (IUT) ; l’Ecole normale d’Enseignement Technique et Professionnel (ENETP) ; la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’Éducation (FSHSE) ; la Faculté des Lettres, des Langues et des Sciences du Langage (FLSL) ; l’Institut de Formation Professionnelle ; l’Institut Confucius.

La finale s’est jouée entre la Faculté des Lettres, des Langues et des Sciences du Langage (FLSL) et l’Institut de formation professionnelle (IFP). La FLSL s’est imposée sur un score de 2 buts à 1 pour l’Institut de Formation Professionnelle.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

