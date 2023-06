Des supporters qui bravent la chaleur, des fans surexcités, une planque dans un escalier: la folie Messi s’est emparée jeudi d’un Pékin en ébullition autour d’un match amical remporté par l’Argentine championne du monde face à l’Australie.

Fans et médias chinois n’ont eu d’yeux que pour Lionel Messi, l’un des plus grands footballeurs de l’histoire, vainqueur en décembre dernier au Qatar de la Coupe du monde, le seul trophée qui manquait encore à son immense palmarès.

Jeudi après-midi, des milliers de supporters ont bravé des températures frôlant les 40°C, arrivant au Stade des travailleurs trois heures avant le coup d’envoi donné à 20 heures dans cette enceinte récemment rénovée, où Messi n’a pas tardé à briller, ouvrant le score après 79 seconde de jeu, soit le but le plus rapide de sa carrière, en sélection comme en club. Un second but inscrit par German Pezzella a scellé la victoire des champions du monde (2-0).

Beaucoup étaient venus vêtus de maillots de l’Argentine floqués du nom et du numéro 10 de Messi. D’autres s’étaient barbouillé le visage de peinture bleu ciel et blanche, ou brandissaient avec enthousiasme des drapeaux argentins.

Devant l’enthousiasme de la foule, un important dispositif de sécurité a dû être mis en place pour que le bus transportant les joueurs de l’Albiceleste puisse accéder au stade sans encombre.

“Messi est le plus grand joueur de tous les temps”, affirme Zhong Xiaoqing, un avocat âgé de 40 ans qui est venu de la province du Zhejiang (est de la Chine), à plus de 1.000 kilomètres de Pékin.

“J’ai été totalement séduit dès la première fois que je l’ai vu jouer en 2005”, explique-t-il à l’AFP. “C’est un modèle pour moi.”

– “Pleurer de joie” –

A côté de lui, Sun Bingxin, 29 ans, qui travaille dans les ressources humaines, ne peut retenir sa joie.

“J’ai tellement gardé en moi cette excitation que maintenant j’ai envie de pleurer de joie”, déclare-t-elle à l’AFP avant le coup d’envoi. “Tout amateur de football en Chine aurait voulu être ici ce soir (jeudi).”

Même impression du côté de Liu Rui, un étudiant de 24 ans, pour qui assister au match est “comme un rêve qui devient réalité”. “Dans 40 ans, je pourrai raconter ça à mes petits-enfants”, affirme-t-il à l’AFP.

Depuis l’arrivée samedi dans la capitale chinoise du septuple Ballon d’Or, des centaines de supporters brandissant des drapeaux argentins et vêtus de maillots de la star sont massés devant l’hôtel cinq étoiles où loge l’équipe d’Argentine.

Le long de la rue qui mène à l’établissement, la sécurité a été renforcée pour contenir l’immense foule qui tentait d’apercevoir le joueur de 35 ans lors de ses départs à l’entraînement.

Un supporter raconte s’être discrètement introduit à l’intérieur de l’hôtel Four Seasons afin de tenter d’apercevoir Lionel Messi et ses coéquipiers.

“Je me suis d’abord caché dans le placard du concierge, puis je suis monté à l’étage de l’équipe par l’escalier de secours”, explique l’homme à l’AFP, qui donne uniquement son nom de famille, Lin.

Repéré et interrogé par la sécurité de l’hôtel, il a ensuite été relâché.

– Billets chers –

Un autre supporter, Li Weihua, déclare avoir pris l’avion depuis la métropole de Shenzhen, dans le sud de la Chine, et s’être rendu directement devant l’hôtel pour se joindre aux supporters présents.

Il a parcouru 2.000 kilomètres pour se rendre à Pékin sans même avoir de billet pour le match, car ceux-ci se sont vendus très rapidement.

“Je voulais juste ressentir l’atmosphère”, explique le jeune homme de 29 ans.

Âgé de 17 ans, Huang Yongming, originaire de la grande ville de Changchun (nord-est), a lui réussi à obtenir un des tickets pour la rencontre, qui s’est jouée à guichets fermés.

“J’ai dépensé environ 3.000 yuans (387 euros) pour un billet”, explique-t-il à l’AFP. “C’est cher, je sais. Mais je me suis dit que si je ne saisissais pas cette occasion, j’aurais des regrets.”

Lionel Messi va prochainement rejoindre l’Inter Miami, aux Etats-Unis, après avoir passé deux saisons au Paris Saint-Germain.

