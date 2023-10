Football-amical Arabie Saoudite – Mali : les Aigles au Portugal sans Djigui Diarra, Aliou Dieng et autres pour faute de visa

Les Aigles du Mali, qui doivent affronter le mardi 17 octobre l’Arabie Saoudite en match amical de football, ont voyagé sur le Portugal en laissant à Bamako une partie de la délégation pour faute de visa d’entrée dans le pays de Cristiano Ronaldo.

C’est une équipe des Aigles du Mali très démembrée qui va affronter en amical, ce mardi 17 octobre, l’Arabie Saoudite au Portugal. Pour cause, une partie de la délégation est restée à Bamako pour faute de visa d’entrée dans le pays de la péninsule ibérique. Outre les joueurs évoluant sur le continent africain (Djigui Diarra, Ibrahim Bosso Mounkoro et Aliou Dieng, pour ne citer que ceux-ci), ne sont du voyage sur le Portugal : le kiné, le médecin et le chef de la délégation.

Aux dernières nouvelles, on annonce l’arrivée imminente du médecin de l’équipe au Portugal. En vue de pallier à l’absence des deux gardiens but, le sélectionneur des Aigles, Eric Sékou Chell, qui se retrouve avec 18 joueurs dont un seul portier, a fait appel à Lassana Diabaté, qui évolue à Valencienne en 2e division française.

A titre de rappel, les Aigles du Mali ont battu en amicale l’Ouganda à Bamako par un but à 0. Ces deux rencontres entrent dans le cadre de la préparation des Aigles en vue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023 qui se jouera en janvier – février 2024. Le Mali est logé dans la poule E en compagnie de la Tunisie, l’Afrique du Sud et de la Namibie.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

