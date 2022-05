Le Mali a officialisé la nomination d’Éric Sekou Chelle au poste de sélectionneur. L’ancien coach de Boulogne succède à Mohamed Magassouba, limogé le 1er avril dernier.

Fin du suspens concernant le successeur de Mohamed Magassouba, au poste de sélectionneur du Mali. La Fédération malienne (FEMAFOOT) vient d’annoncer que l’ancien international (6 sélections) Éric Sékou Chelle prenait les rênes des Aigles. Ancien défenseur passé Valenciennes ou Lens, le natif d’Abidjan a entraîné Marseille Consolat, Martigues et Boulogne.

Eric Chelle a fait une brève apparition dans le staff de Magassouba en mars dernier lors des barrages de la Coupe du monde 2022. Il était parmi les renforts du staff avec Cédric Kanté et autres Frédéric Kanouté. Désormais, c’est lui le patron.

L’ancien entraîneur de Martigues aura pour objectif « la qualification du Mali pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) qui se déroulera en Côte d’Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023 », indique la Femafoot. L’ancien défenseur de Lens fera ses débuts le mois prochain, avec la réception du Congo (le 4 juin) et un déplacement en Egypte pour affronter le Soudan du Sud, quatre jours plus tard.

« Âgé de 44 ans et diplômé d’un Brevet d’Entraineur Professionnel de Football (BEPF), le tout nouveau patron des Aigles aura comme premier défi, la qualification du Mali pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) qui se déroulera en Côte d’Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023 », précise le communiqué de la Fédération malienne. Éric Chelle a été international malien à six reprises au cours de sa carrière entre 2004 et 2006. Défenseur central, il a notamment évolué à Valenciennes en tant que joueur, puis a connu trois postes en tant qu’entraîneur à Marseille Consolat (2016-2017), au FC Martigues (2017-2021) et à l’US Boulogne (2021).

Commentaires via Facebook :