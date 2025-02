France : Un malien à la tête du Stade de Reims

La rumeur circulait depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. L’ancien international malien, Samba Diawara a été confirmé comme entraîneur principal du Stade de Reims «sur le très long terme» par le directeur général du club Mathieu Lacour. Jusque-là, Samba Diawara assurait l’intérim sur le banc rémois depuis le départ du Franco-Slovène Luka Elsner, le 3 février.

La durée de son contrat n’a pas été précisée par Mathieu Lacour, qui a toutefois affirmé que l’ancien international malien resterait en poste en fin de saison «quoi qu’il arrive». «Nos échanges de lundi et mardi ont (…) débuté sur une position commune, très claire de notre part, en tant que club, et de la part de Samba Diawara aussi : c’est de lancer une collaboration sur le très long terme, avec lui à la tête de l’équipe première, a développé le dirigeant rémois. Quand je dis le très long terme, ce n’est pas un intérim (…) jusqu’à la fin de saison. Samba reste l’entraîneur de l’équipe professionnelle et, encore une fois, avec une vision long terme de la fonction et d’une collaboration ensemble».

Le frère-ainé de Fousseny Diawara sera chargé de redresser un club en chute libre en Ligue 1, avec onze rencontres consécutives sans victoires qui l’ont fait descendre au 14è rang (22 points) à seulement quatre unités de Saint-Étienne, premier relégable. Samba Diawara qui a participé à la CAN2002 avec le Mali, fera son grand baptême du feu dès ce soir contre Rennes en ouverture de la 23è journée du championnat.

Né le 15 mars 1978 à Paris, le nouvel entraîneur du Stade de Reims a commencé sa carrière de footballeur au Red star (France), avant de porter successivement les maillots de Troyes, d’Istres, de Louhan-Cuiseaux. En 2004, il quitte la France et pose ses valises en Belgique où il évoluera avec quatre clubs : Ru Tubize, Charleroi et Ru Saint-Gilloise.

Avec les Aigles, il a été sélectionné 14 fois entre 1998 et 2003. Le Franco-Malien a d’abord commencé milieu défensif, avant de devenir défenseur central. Sauf erreur de notre part, Samba Diawara et le premier ancien footballeur malien à être nommé entraîneur principal d’une équipe française de première division.

La Rédaction

(Avec AFP)