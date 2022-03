Exclue par la FIFA du prochain Mondial qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain, la Fédération russe de football prévoit de contre attaquer. Via un communiqué, la sélection a ainsi expliqué son intention de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne. La Fédération russe exigera par ailleurs la réintégration de toutes les équipes nationales masculines et féminines dans toutes les compétitions.

A noter également que la Fédération demande «une procédure accélérée» pour traiter ce dossier. Et pour cause, dans trois semaines désormais, le 24 mars prochain, la Russie devait affronter la Pologne en barrages du Mondial. Chose rendue caduque à l’instant mais qui pourrait encore évoluer car selon la Sbornaïa, la FIFA et l’UEFA n’avaient «pas de base légale» pour acter ce retrait, décidé «sous la pression» des fédérations rivales comme l’association polonaise. Elle regrette aussi de ne pas avoir pu présenter sa position devant les instances. Affaire à suivre mais le temps presse pour Alexandr Golovine et consorts…

Source: https://www.footmercato.net/

