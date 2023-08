Hamane Niang, président sortant de la Fiba : « Ensemble, nous avons porté le basketball vers de nouveaux sommets… »

En marge du XXIIe Congrès de la Fiba, le Président sortant Hamane Niang qui a passé quatre années à la tète de la Fiba, revient sur ce qui a été l’une des périodes les plus difficiles du sport, mais aussi l’une des plus gratifiantes. Fiba.basketball a pu s’entretenir avec M. Niang afin d’avoir son avis sur certains des principaux défis et succès durant son mandat à la présidence, commencé en 2019.

Fiba.basketball : Cette période et les défis inédits qu’elle a proposés a dû être très intéressante, non ?

Hamane Niang : Oui, cela a été pour moi un privilège de servir cette organisation durant l’une des périodes les plus exigeantes de l’histoire du basketball international. Nous avons dû affronter de nombreux défis graves – tels que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine – avec des conséquences désastreuses pour les gens.

En dépit de cela, la Fiba a réagi avec rapidité et agilité à la menace de la pandémie, et nos membres et partenaires ont fait honneur à leur statut de défenseurs et d’ambassadeurs de notre sport tout au long. Au début de l’année 2020, nous avons pris des mesures drastiques lorsque le monde commençait seulement à saisir la gravité de la pandémie.

Ces mesures préventives et l’adaptation du calendrier international ont été cruciales, non seulement pour empêcher la diffusion de l’infection et protéger la santé des personnes impliquées, mais aussi pour ensuite reprendre rapidement nos activités. L’usage de “bulles” nous a permis d’organiser plus de 90 événements à l’échelle mondiale au cours de cette période difficile.

J’estime que la Fiba est ressortie de cette pandémie plus forte et mieux équipée pour le futur, et c’est là en grande partie le fruit du travail inlassable de nos fédérations nationales et de notre personnel.

Comment évaluez-vous les performances de la Fiba en ce qui concerne sa priorité stratégique “agrandir la famille FIBA” ?

Au cours des quatre dernières années, la Fiba a travaillé intensément pour agrandir la famille Fiba. Pour la toute première fois, la Coupe du Monde Fiba 2023 sera co-organisée par trois pays Philippines, Japon et Indonésie qui comptent ensemble plus d’un demi-milliard d’habitants, ce qui permettra de toucher une vaste population.

Le chemin qui conduit à l’événement phare de la Fiba a été très excitant, avec de nombreuses étapes marquantes en cours de route, comme par exemple le spectaculaire tirage au sort de la Coupe du Monde FIBA 2023, présenté par Wanda, à Manille.

Dans une autre première pour notre sport, la prochaine édition de la Coupe du Monde Fiba, au Qatar en 2027, verra débarquer la compétition au Moyen-Orient, à Doha plus précisément. La fédération de basketball du Qatar a proposé une formidable candidature offrant une nature géographique compacte, avec beaucoup de flexibilité dans la programmation et un fort accent mis sur la durabilité.

La Coupe du Monde féminine Fiba 2026 se jouera elle en Allemagne, ce qui ne fait que souligner la popularité de notre sport en Europe. La fédération allemande de basketball a établi un plan de développement sur 10 ans pour le basketball féminin en parfaite adéquation avec les objectifs de la FIBA. Elle a également récemment prouvé, lors du Fiba EuroBasket 2022, sa capacité à organiser un tel événement, devant en plus des foules record.

Le basketball féminin semble avoir atteint un niveau jamais atteint auparavant.

Nous avons été les témoins de la croissance continue du basketball féminin lors de la Coupe du Monde Féminine Fiba 2022 en Australie, en conformité avec l’une des priorités stratégiques de la Fiba – “les femmes dans le basketball”.

L’événement a été agrémenté de nombreux moments inoubliables, avec par exemple une fin en conte de fées pour Lauren Jackson, l’une des joueuses les plus emblématiques de notre sport. Le record de spectateurs a été battu (145 519 au total) à Sydney et la compétition a aussi généré un demi-milliard de vues, soit sept fois plus qu’en 2018, ce qui démontre clairement le très grand intérêt suscité à travers le monde par le basketball féminin.

Les compétitions de clubs ont-elles également eu du succès au cours de ce cycle ?

La fructueuse collaboration avec la NBA a permis de lancer la Basketball Africa League en mai 2021 une compétition ouverte aux meilleurs clubs d’Afrique, avec des équipes participantes venues des quatre coins du continent. Cette compétition en est maintenant à sa 3e année et elle se joue dans la superbe Kigali Arena (Rwanda). Cela me fait aussi particulièrement chaud au cœur de voir comme les infrastructures se sont développées dans d’autres parties d’Afrique, notamment à Libreville (Gabon) et à Dakar (Sénégal).

L’année 2023 a aussi vu l’accomplissement de l’édition inaugurale de la FIBA West Asia League (WASL), une compétition de clubs du Moyen-Orient, d’Asie du Sud et centrale et des États du Golfe de l’Inde au Kazakhstan et du Liban au Koweït avec comme enjeu la qualification pour la FIBA Asia Champions Cup et ensuite la Coupe Intercontinentale FIBA.

Les compétitions lancées durant le cycle précédent, notamment la BCL et BCL Americas, ont affirmé leurs positions au premier plan et elles sont devenues d’excellents produits au service des clubs et des ligues continentales. La Coupe Intercontinentale Fiba s’améliore chaque année, avec l’inclusion dans un premier temps de l’Afrique et désormais de l’Asie grâce à un partenariat à long terme avec Singapour, ce qui montre une nouvelle fois que notre plan à l’échelle mondiale est en bonne voie de réalisation.

Vous devez également être très heureux du développement du 3×3 ?

En effet, le développement du 3×3 au cours des cinq dernières années a été spectaculaire. Introduit formellement aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2010 à Singapour, il a été intégré au programme officiel en une décennie, faisant ses débuts comme sport olympique à part entière aux JO de Tokyo 2020. Le 3×3 rencontre énormément de succès auprès des fans et des joueurs, que ce soit dans ses versions masculine, féminine ou en fauteuil roulant. Cela a aussi eu comme conséquence que pour la toute première fois, il y a eu l’attribution de 12 médailles olympiques pour le basketball.

Le « Fiba 3×3 World Tour » et les « 3×3 Women’s Series » poursuivent leur croissance, avec davantage d’étapes annoncées chaque année. Les « Women’s Series » comptent désormais 23 étapes et le montant des récompenses s’élève à plus de 1 million d’USD, une première pour les Series.

Quelles sont vos impressions au moment d’arriver au terme de votre mandat de Président de la Fiba ?

Je voudrais remercier toutes les fédérations nationales membres pour leur soutien et leur travail durant mon cycle à la présidence. L’engagement et la détermination dont j’ai été le témoin sont remarquables et ils sont primordiaux pour la Fiba.

Bien sûr, j’aimerais aussi exprimer ma sincère gratitude aux fédérations nationales et au personnel de la Fiba, qui font de la gestion quotidienne des opérations dans le monde entier une réalité et qui contribuent au développement de notre sport.

Ensemble, nous avons porté le basketball vers de nouveaux sommets et nous avons étendu sa pratique aux quatre coins du monde, permettant à davantage de personnes d’y jouer et de tomber amoureuses de notre merveilleux sport.

Amadou Sidibé

Source : fiba.basketball

NB : Le titre et le surtitre sont de la rédaction

Fifa : Le Cheikh Saud Ali Al Thani élu nouveau Président

Le XXIIe Congrès de la Fiba a élu mercredi 23 aout 2023 un nouveau Président et les membres du bureau central pour le prochain cycle 2023-2027.

Le Cheikh Saud Ali Al Thani, qui succède à Hamane Niang en tant que nouveau Président de la Fiba, a été élu à l’unanimité. Le Cheikh Saud Ali Al Thani a été vice-président de la Fiba pour le cycle précédent, qui a débuté en 2019, et Président de FIBA Asie depuis 2002, après avoir été Président de la Fédération de basketball du Qatar et vice-Président du Comité olympique du Qatar.

Le Cheikh Saud Ali Al Thani a déclaré lors de son élection : « C’est un grand honneur de prendre cette responsabilité : pour moi, pour mon pays le Qatar et pour notre continent l’Asie. Je représente désormais les intérêts des 212 fédérations nationales des cinq régions.

« Le basketball est un sport mondial et c’est notre principale force. Je ne peux faire qu’une seule promesse aujourd’hui, celle de travailler dur avec les dirigeants de la Fiba et l’ensemble du Bureau Central pour le bien du basketball et de la Fiba », souligne le nouveau Président.

Rappelons que la Fiba instance dirigeante mondiale du basketball est une association indépendante formée par 212 fédérations nationales à travers le monde.

