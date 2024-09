Jeux paralympiques : Suprématie chinoise, historique participation malienne

Les Jeux paralympiques se sont déroulés du 28 août au 8 septembre en France. La compétition a été dominée par la Chine qui a décroché 220 médailles dont 94 en or. Le podium est complété par la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique avec respectivement 124 (49 en or) et 105 breloques dont 36 en or. Avec deux athlètes, le Mali n’a pas décroché de médaille mais a réalisé sa meilleure participation au tournoi avec une place de finaliste décrochée par le sprinteur Samba Coulibaly.

Aux Jeux paralympiques Paris 2024, le Mali est représenté par deux athlètes en athlétisme notamment le 100 m hommes en plus du disque et javelot Femmes. Après le fiasco des Jeux Olympiques soldés par zéro médaille remportée et son scandale financier entre le ministère des Sports et le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), les espoirs de médaille étaient placés sur les athlètes paralympiques afin de redorer le blason.

A défaut de médaille, Samba Coulibaly a amélioré son chrono et offert au Mali sa première finale pour sa première participation à la compétition. Journaliste accompagnateur de la délégation malienne, Amadou Kouyaté a fait savoir que Samba Coulibaly a créé la sensation le dimanche 1er septembre 2024 au Stade de France plein à craquer.

Pour sa première participation aux Jeux paralympiques, Samba Coulibaly était engagé avec les plus expérimentés de sa catégorie, les T13 où les malvoyants. Au total, 16 personnes étaient inscrites au 100 m T13 et le jeune Samba était dans la première série de course. Le représentant du Mali n’était pas parmi les favoris, car tous ses concurrents le devançaient en chrono. Mais, galvanisé par l’ambition de hisser haut le drapeau malien, Samba Coulibaly a créé la sensation au Stade de France en terminant troisième de la course avec un chrono de (10”95) pour décrocher sa qualification à la finale. À l’occasion, il battait son propre record qui était de 11″26 établit lors du Meeting de Marrakech. Quelques heures plus tard, les trois premiers des deux séries, plus les deux meilleurs temps se croisent en finale. Comme toute finale, le mercure était monté, la tension et la pression étaient montées de part et d’autre, chaque compétiteur voulant décrocher sinon l’or, au moins une médaille paralympique. Le dossard N°1502 qui occupait le couloir 3 va se donner à fond ; mais malgré sa détermination et son dévouement l’athlète malien va se contenter de la 7e place mondiale avec un chrono de 10”97″.

Pour le journaliste accompagnateur, la consolation de cette course aura été la première finale décrochée pour le Mali. “La consolation ? C’est une première pour le Mali. Rappelons que depuis l’avènement des Jeux olympiques et paralympiques, aucun Malien n’a jamais atteint une finale toutes disciplines confondues. Peut-on espérer que Samba Coulibaly a beaucoup d’espoir si l’État et le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) mettent les moyens nécessaires dans le suivi de sa carrière. Alors, dans 4 ans, à Los Angeles, le jeune prodige pourrait décrocher une première médaille olympique ou paralympique pour le Mali. Et Los Angeles se prépare dès aujourd’hui”, a-t-il prévenu.

Participant au lancer de javelot pour la 4e fois, l’expérience de Korotoumou Coulibaly ne lui a pas permis de franchir le premier tour malgré sa persévérance.

Au classement des médailles, la compétition a été dominée par la Chine qui a décroché 220 médailles dont 94 en or devant la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique avec respectivement 124 (49 en or) et 105 breloques dont 36 en or. Pays hôte, la France s’est classée 8es avec 75 médailles dont 19 en or. Meilleure nation africaine, l’Algérie se classe 25e avec 11 médailles, dont 6 en or. Elle est suivie de la Tunisie (27e), le Maroc (31e), le Nigeria (40e),

Avec deux athlètes, le Mali n’a pas décroché de médaille mais a réalisé sa meilleure participation au tournoi avec une place de finaliste décrochée par le sprinteur Samba Coulibaly.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :