Mauricio Pochettino a pris la porte et José Mourinho a retrouvé un banc. L’international argentin reconverti comme entraîneur, y est resté cinq années jusqu’à se retrouver finaliste de la Ligue des champions l’an dernier face à Liverpool. Mais parfois la réussite vous échappe. Depuis le début de saison, Tottenham est à la peine et pointe aujourd’hui à la quatorzième place du classement de Premier League.

Son troisième club anglais

Sans club depuis son éviction de Manchester United en décembre 2018, Mourinho est appelé au chevet du club londonien. Il va donc diriger son troisième club anglais (Manchester United et Chelsea). « Je suis très heureux de rejoindre un club qui possède un si grand héritage et qui compte des supporteurs si passionnés. Les qualités des infrastructures et de l’équipe sont excitantes. C’est travailler avec de tels joueurs qui m’a attiré », a déclaré Mourinho dans un communiqué.

À 56 ans, le Portugais ne cachait pas qu’il avait envie de revenir aux affaires. « Avec José, nous avons l’un des entraîneurs les plus performants du football », indique le président de Tottenham, Daniel Levy. Et d’ajouter : « Il a beaucoup d’expérience, c’est un grand tacticien et sait inspirer les équipes. Il a remporté des honneurs dans tous les clubs qu’il a entraînés. »

Hisser le club à l’une des quatre premières places qualificatives pour la C1

José Mourinho est l’un des trois seuls managers à avoir remporté la Ligue des champions deux fois avec deux clubs différents: le FC Porto en 2004 et l’Inter Milan en 2010. Il compte également à son palmarès deux C3 (la Coupe de l’UEFA avec Porto en 2003 et la Ligue Europa en 2017 avec Manchester United).

Le grand défi de Mourinho sera de hisser les Spurs à l’une des quatre premières places qualificatives pour la lucrative Ligue des champions, cruciale pour l’avenir du club qui a lourdement investi dans son nouveau stade (plus d’un milliard de livres). Les Spurs sont à onze longueurs de la 4e place, synonyme de C1, et à vingt du leader Liverpool.

En ce qui concerne le parcours actuel de Tottenham en Ligue des champions, José Mourinho ne devrait pas avoir trop de mal à continuer l’aventure après la phase de poules. Malgré une humiliation 7-2 contre le Bayern Munich en poules, l’horizon est un peu plus dégagé puisqu’une victoire contre l’Olympiakos le 26 novembre sera synonyme de qualification pour les huitièmes. José Mourinho, avait déjà été sollicité par les dirigeants des Spurs en 2007.