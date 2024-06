L’Équipe et RMC Sport annoncent que Kylian Mbappé a mis en demeure le Paris Saint-Germain, coupable de n’avoir pas payé certains salaires et primes.

Décidément, la rupture entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain tourne de plus en plus au vinaigre. L’Équipe a annoncé ce soir une information confirmée par RMC Sport, selon laquelle le capitaine de l’équipe de France aurait mis en demeure son futur ex-club.

Il s’agirait de salaires et de primes non versés par le club parisien, à hauteur de 100 millions d’euros. Un différend qui durerait depuis avril dernier. Le club n’aurait pas versé les salaires d’avril, mai et possiblement juin, ainsi qu’une prime supplémentaire. Le PSG n’a pas souhaité commenter l’affaire.

Un énième épisode de la fin de carrière en eau de boudin de Kylian Mbappé dans le club de la capitale. Écarté de la tournée asiatique et du début de saison, l’international avait réintégré le groupe après la première journée, et livré sa meilleure saison en terme statistique. Mais les relations se sont déteriorées, et la bataille pourrait se poursuivre devant les tribunaux.

flashscore.fr

