Le FC Saramaya s’adjuge du trophée de la 1ère édition de la coupe Moussa Kondo de football

En finale de la 1ère édition de la coupe Moussa Kondo de football, qui s’est jouée dimanche à Diatoula, le FC Saramaya s’est imposé devant aux tirs au but 4-2 devant le FC Saro. C’était en présence du donateur, Moussa Kondo, accompagné d’une forte délégation et les autorités coutumières de la localité.

Organisée par l’association Benkadi, la coupe Moussa Kondo de football, dont la finale a opposé FC Saramaya à FC Saro, a connu son épilogue ce dimanche à Diatoula dans une ambiance riche en couleurs au son des balafons et du tam-tam. Au terme d’un match âprement, aucune des deux équipes n’a reçu à scorer malgré une domination du FC Saro, dont les attaquants ont pêché par manque de réalisme. De ce fait, ils ont laissé passer leur chance. A l’issue des tirs au but, ce sont les joueurs du FC Saramaya qui ont été beaucoup plus adroits et s’imposent par 4 -2.

L’équipe de FC Saramaya remporte ainsi la première édition de la coupe Moussa Kondo de football à Diatoula, qui en plus du trophée, a reçu une enveloppe de 200.000 FCFA des mains du donateur. Le finaliste malheureux, le FC Saro, a reçu une enveloppe de 100.000 FCFA. Le meilleur buteur et le meilleur ont reçu chacun 10. 000 FCFA.

Après le match, le parrain, Moussa Kondo, vêtu d’un Bazin trois pièce de couleur, n’a pas d’exprimer sa satisfaction. Il a remercié les différentes associations de Diatoula et les sept villages qui ont participé au tournoi dont le lancement a eu lieu le 06 juillet. En acceptant d’être le parrain du tournoi, l’objectif était de réunir les jeunes autour des questions de développement de Diatoula, une localité où la route est quasiment impraticable en cette période de l’année.

Selon Moussa Kondo, il est très difficile de rejoindre le centre-ville dès que quelques gouttes de pluies tombent. Pourtant Diatoula n’est distant de Sénou que de sept petits kilomètres ! C’est pourquoi, il est important de réunir les gens pour qu’ils comprennent les enjeux et pourquoi il est important de s’engager afin de trouver des solutions aux différentes préoccupations.

Avant lui, le représentant du chef de village, N’Tji Samaké, a rappelé que le football est un facteur de cohésion sociale. C’est pourquoi, il a remercié et félicité, Moussa Kondo pour avoir accepté très humblement de parrainer ce tournoi qui, selon lui, a été un succès. « Ce tournoi contribue au développement de Diatoula », a martelé au nom de la jeunesse, Néguéti Diarra. Il marque le début des activités de développement de Diatoula, souligne Abdoulaye Diepkilé, Secrétaire administratif de l’Association Benkadi de Diatoula.

Pour sa part, le secrétaire administratif de l’Association Benkadi de la localité, M. Abdoulaye Diepkilé, a profité de l’occasion pour évoquer des difficultés auxquelles le village de Diatoula fait face : manque de route reliant la localité à Sénou et insécurité grandissante. La cérémonie a été marquée par des manifestations folkloriques et la remise de tableau d’honneur au parrain, Moussa Kondo.

