Le marché des joueurs libres va animer le mercato estival

Avec la crise liée au coronavirus et les pertes économiques en raison de l’absence de billetterie et la baisse des revenus marketing, les clubs européens vont probablement se ruer sur le marché des joueurs libres, où il y a de belles opportunités à saisir !

Le mercato estival risque d’être très animé durant les prochaines semaines. En effet, alors que la Ligue des Champions sera remportée par Manchester City ou Chelsea, de nombreux clubs vont se renforcer cet été après des prestations en deçà des espérances. On peut notamment penser à Liverpool, le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus Turin voire le Bayern Munich, qui a été éliminé des les quarts de finale de la Ligue des Champions par le PSG. Le club de la capitale va aussi profiter d’un mercato « d’opportunités », comme l’a déjà expliqué plusieurs fois Leonardo. Et les directeurs sportifs des tops clubs européens ont de belles affaires à effectuer.

Comme le montre l’infographies créée par le site de paris sportif en ligne Bwin, le gardien à aller récupérer cet été est assurément Gianluigi Donnarumma. Titulaire au Milan AC depuis six ans, alors qu’il n’a que 22 ans, l’Italien pourrait bien quitter son club formateur et est déjà annoncé du côté de la Juventus Turin. Il a d’ailleurs reçu bon nombre de critiques de la part des supporters lombards, mais aura énormément de propositions cet été.

En défense centrale, trois grands joueurs sont libres dans un mois, dont deux qui évoluent au Bayern Munich. Le club bavarois, champion d’Europe en 2020, laisse partir David Alaba (28 ans) et Jérome Boateng (32 ans). Pour le premier, on évoque déjà deux clubs intéressés : le Real Madrid et le FC Barcelone, tandis que le second n’a, pour le moment, pas de piste. Annoncé au PSG ces dernières années, l’Allemand pourrait bien quitter son pays natal pour une nouvelle aventure à l’étranger. Enfin, le troisième défenseur central, et non des moindres, est Sergio Ramos. Malgré ses 34 ans et une saison impactée par de nombreuses blessures, l’Hispanique peut encore jouer au très haut niveau et a déjà été associé au Paris Saint-Germain. Il aura pas mal d’offres durant l’été, sans aucun doute.

En plus des défenseurs d’exception, on peut aussi composer un milieu de terrain grandiose avec Luka Modric (Real Madrid, 35 ans), qui serait sur le point de prolonger son contrat, mais aussi Javi Martinez (Bayern, 32 ans), ou encore Georginio Wijnaldum (Liverpool, 30 ans). Le milieu de terrain des Reds a été associé un temps du côté du FC Barcelone, qui va tenter un recrutement au rabais en raison des nombreuses dettes, mais aussi au PSG, en quête d’éléments supplémentaires pour renforcer l’entrejeu. Sur les ailes, on peut aussi ajouter Henrikh Mkhitaryan (AS Roma, 32 ans) et Hakan Calhanoglu (AC Milan, 27 ans).

En attaque aussi, les qualités sont nombreuses puisqu’on retrouve Lionel Messi, sextuple Ballon d’Or. Malgré ses 33 ans et sa fin de contrat dans un mois, la Pulga a encore une valeur marchande de 80 millions d’euros. Si le Barça va tout tenter pour retenir le meilleur joueur de son histoire, qui plus est formé au club, le club culé devra faire face à l’énorme concurrence du PSG, qui rêve d’associer à nouveau Neymar et l’Argentin. Sergio Agüero (Manchester City, 32 ans) sera lui aussi libéré par Manchester City dans un mois et est déjà annoncé au FC Barcelone pour combler le départ de Luis Suarez l’été dernier. Enfin, comment ne pas parler de Memphis Depay ! Pour sa dernière année à Lyon, le Batave, qui revient d’une rupture du ligament croisé du genou, a sorti une saison monstrueuse avec l’OL du haut de ses 27 ans. Le Hollandais, arrivé en janvier 2017, a planté 20 buts et délivré 10 passes décisives en 36 matchs de Ligue 1. Il sera évidemment très courtisé cet été, comme le reste de cette équipe de rêve !

