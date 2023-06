“J’invite le Pmu-Mali à continuer à accompagner la fédération dans le cadre de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise…. “

C’est avec un réel plaisir et un agréable devoir en tant que ministre en charge des sports que je m’adresse à vous en cette soirée historique de la 79ème édition du Grand Prix de la Nation 2023.

Le Grand Prix de la Nation est une fête du cheval dédiée à la République, un moment de communion pour les passionnés des sports hippiques et équestres.

C’est également une occasion de faire le bilan des écuries et de récompenser les meilleurs jockeys à l’issue d’une saison équestre intense. Mais surtout, c’est un moment privilégié pour apprécier le talent et le savoir-faire de notre sport hippique et équestre.

Les chevaux ont toujours été des partenaires fidèles de l’homme, des compagnons qui ont joué un rôle essentiel dans le rayonnement de nos empires et royaumes, contribuant à l’expansion de nos civilisations sur de vastes territoires, participant aux conquêtes et aux résistances. L’histoire des courses de chevaux au Mali est étroitement liée à la riche et dense culture de notre pays. Depuis des siècles, les chevaux sont au service des Maliens, qui sélectionnent avec soin différentes races.

Le Grand Prix de la Nation a toujours été une véritable fête sportive en République du Mali. Les différentes courses auxquelles nous assisterons concernent les Demi-Cracks, les Super-Cracks et les Cracks. Ces différentes courses témoignent de la vitalité de cette activité sportive au Mali. Elles traduisent également l’impérieuse nécessité de mettre en place des actions importantes pour promouvoir davantage le développement de cette discipline traditionnelle et olympique. C’est pourquoi le Gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme du Travail (PTG), a érigé le Champ Hippique et Équestre de Bamako, à travers le Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, en un service rattaché à la Direction nationale des Sports et de l’Éducation physique par la loi n°2022-023 du 28 juin 2022. Depuis, un Directeur a été nommé par un arrêté ministériel et travaille intensément à réunir les conditions pour le plein épanouissement de ce sport royal.

La création de ce service, inscrite dans la Politique nationale de développement du sport, vise à stimuler les activités hippiques et équestres, tout en contribuant à l’amélioration des races chevalines. L’objectif ultime est d’assurer le développement et la promotion des activités équestres et hippiques dans toutes leurs dimensions et faire du Mali, le carrefour ouest africain de rayonnement des activités équestres.

Dans cette dynamique, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, suite à une requête du Ministère de l’Economie et des Finances, engagera incessamment des échanges avec le Ministère en charge des Domaines pour la mise à disposition d’un espace, au niveau du Champ hippique de Bamako, pour abriter l’administration du Pari mutuel urbain du Mali (Pmu-Mali), ce qui va aboutir nécessairement à un partenariat fécond au bénéfice des usagers du Champ hippique et équestre de Bamako.

Je rappelle que le Pmu-Mali est le sponsor officiel de la Fédération Malienne de sports équestres qui lui accorde une subvention annuellement. Tout en remerciant Pmu-Mali pour son soutien au sport équestre, je voudrais ici inviter le PDG de Pmu-Mali à continuer à accompagner cette fédération dans le cadre de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise.

Je saisis l’occasion pour adresser mes remerciements à la Direction de Pmu-Mali pour son soutien et son accompagnement envers le sport équestre.

Je voudrais de même exhorter le Pmu-Mali à poursuivre et à intensifier son soutien à la Fédération Malienne des Sports Equestres à travers des investissements importants et contribuer ainsi à faire de l’hippisme et de l’équitation, un sport de masse et pratique populaire.

Besoin est-il de rappeler que l’État du Mali est pleinement engagé à soutenir au mieux de ses capacités le développement du sport dans toutes ses dimensions.

Je voudrais, à ce titre, citer :

– la rénovation progressive et programmée des infrastructures sportives qui augure d’une bonne perspective pour le rayonnement de l’activité sportive ;

– le renforcement continu du Centre de Médecine du Sport avec des équipements de dernière génération en vue de contribuer plus efficacement à faire du sport malien, un sport compétitif et performant au plan international ;

– la dotation des nouvelles régions en infrastructures sportives notamment la construction imminente du Champ hippique de Nioro du Sahel,

– la tenue régulière des championnats nationaux dans les différentes disciplines sportives, j’en passe volontiers.

Permettez-moi, au nom du mouvement sportif national, d’exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’État, pour tout ce qu’il a accompli et continue d’accomplir pour le rayonnement du sport malien. Son engagement témoigne de la volonté du Mali et de ses sportifs de se positionner avec fierté sur la scène internationale.

Le mouvement sportif national saisit l’occasion pour renouveler son soutien aux actions de la Transition. Par la même occasion, je voudrais vous saluer, vous, Docteur Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre, Chef du Gouvernement, pour votre disponibilité constante et votre soutien indéfectible. Soyez-en remercié. Ces remerciements s’adressent à l’ensemble des membres du Gouvernement pour leur accompagnement et leur esprit de solidarité. Je voudrais conclure en rendant hommage aux propriétaires de chevaux et aux différentes écuries pour leurs efforts remarquables dans le développement de l’équitation. Ces amoureux et amis des chevaux, dans une saine émulation, mènent de nombreuses initiatives novatrices pour faire émerger ce secteur au Mali et au-delà de nos frontières.

Je leur exprime ici ma reconnaissance sincère. Je tiens également à remercier tous les partenaires de la Fédération, dont le soutien contribue au rayonnement des activités hippiques et équestres.

J’adresse mes chaleureuses félicitations à la Fédération Malienne de Sports Équestres à travers son président pour ses nombreuses initiatives et pour la participation des chevaux du Mali aux différentes compétitions dans les pays frères dont le plus ……..était à Dakar, au Sénégal ; toutes choses qui contribuent au rayonnement international du Mali à travers le sport.

Enfin, j’adresse également une mention spéciale aux enfants et amis du cheval pour leur mobilisation constante.

Vive les Chevaux

Vivement l’édition 2024 !”

