Suite à sa belle prestation aux derniers championnats du monde de boxe, la Franco-Malienne a été invitée aux prochains JO par la commission tripartite du Comité international Olympique. La bonne nouvelle est tombée, hier en début d’après-midi

Le Mali obtient une nouvelle place aux jeux de la Ville Lumière. Après la sélection nationale de football U23 qui a décroché son billet sur le terrain et le sprinteur Fodé Sissoko et le combattant de taekwondo Ismaël Coulibaly qui ont obtenu une Wild Card (invitation), la boxeuse Marine Fatoumata Camara vient à son tournée, d’être invitée par le Comité international olympique (CIO) pour participer aux JO et défendre les couleurs du Mali au grand rendez-vous de la capitale française (26 juillet-11 août). C’est dans le cadre de l’universalité des jeux que la Franco-Malienne (Marine Camara est née d’un père malien et d’une mère française) a été invitée par la commission tripartite des JO

Il faut dire que cette invitation ne constitue pas une surprise quand on sait qu’elle intervient après la belle prestation de l’athlète aux derniers Championnats du monde de boxe de Turquie où Marine Fatoumata Camara a atteint la finale. Cette compétition était qualificative des JO et après le beau parcours réalisé par la médaillée d’argent des Jeux africains de Rabat (2019), tout le monde s’attendait à cette récompense de la commission tripartite des Jeux Olympiques de Paris. Marine Fatoumata Camara porte à 23 le nombre de boxeurs africains qui tentent de décrocher la médaille olympique dans la Ville Lumière.

“Je suis tellement heureuse et excitée, je ne savais pas comment réagir lorsque ma fédération (la Fédération malienne de boxe, ndlr) a partagé l’info” (l’obtention de la Wild Card, ndlr), a réagi Marine Fatoumata Camara qui s’entraîne à Lisbonne, plus précisément au Privilegio Boxing Club sous la direction de l’entraîneur Bruno Carvalho. “Je me sens au sommet du monde, j’ai rejoint mon coéquipier David Pina qui s’est également qualifié”, a ajouté la Franco-Malienne.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’annonce de l’invitation de Marine Fatoumata Camara a coïncidé avec le retour au bercail des boxeurs maliens après avoir brillamment représenté le pays au gala international Göteborg (Suède), avec à la clé une médaille d’or et une médaille d’argent. La médaille d’or a été remportée par Kadidia Sogodogo, alors que la médaille d’argent est l’œuvre de Daouda Sidibé. C’est donc une semaine faste pour le noble art malien et il faut espérer que tout cela sera couronné par une médaille olympique lors des prochains JO

Soulemane Bobo TOUNKARA

Commentaires via Facebook :