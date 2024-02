Le Conseil national de Transition (CNT) dit avoir suivi le parcours de notre équipe nationale, les Aigles du Mali à la 34é édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire.

Dans son communiqué publié samedi sur ses plateformes numériques, le CNT a salué le parcours de nos Aigles qui sont tombés les armes à la main après un match épique, acharné et dans un environnement hostile.

Le CNT a exprimé ses vifs remerciements aux Aigles pour ce qu’ils ont accompli au cours de ce grand rendez-vous du football africain. L’organe législatif a remercié les Aigles pour la joie qu’ils ont procuré à notre peuple et aux différents supporters des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) qui ont suivi avec tant d’affection, de fierté et d’ admiration leur parcours.

«Le public sportif africain se souviendra très longtemps de cette manifestation de joie avec les emblèmes du Mali et du Burkina portés par les Étalons et les Aigles après le match qui les a opposés», a fait remarquer la source législative. En le faisant, at-elle ajouté, les Étalons et les Aigles ont envoyé un message fort. « L’AES est une réalité ! Unis dans la victoire et dans la défaite, nous sommes un même peuple», a fait interroger le CNT.

Le Conseil national de Transition a réitéré ses chaleureuses félicitations aux membres de l’équipe nationale, joueurs, entraîneurs, staff technique et médical, dirigeants et cadres de la Fédération Malienne de Football.

Faut-il le rappeler, les Éléphants de la Côte d’Ivoire ont battu les Aigles du Mali (2-1) ce samedi 3 février en quart de finale de la CAN 2023 au Stade de la paix de Bouaké. La Côte d’Ivoire file ainsi en demi-finale pour défier la République démocratique du Congo (RDC).

Souleymane SIDIBE

Commentaires via Facebook :