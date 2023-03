Mali : neuf pays attendus à Bamako pour le tournoi sportif d’Afrique Maarif, qui se tiendra du 10 au 12 mars

Le tournoi sportif d’Afrique Maarif qui se tiendra du 10 au 12 mars au stade du 26 mars de Bamako va regrouper une dizaine de pays du continent. L’information a été donnée, le dimanche 05 mars, lors d’une conférence de presse par Muhammed Yasir ŞENOL, coordinateur adjoint de la fondation Maarif de Turquie.

Cette première édition du tournoi sportif d’Afrique Maarif qui se tiendra du vendredi 10 au dimanche 12 mars vise à développer la conscience de la fraternité aux autres élèves qui y participent. L’objectif est de créer de nouvelles opportunités aux jeunes athlètes du Mali ainsi qu’aux athlètes des pays qui participeront au tournoi. Les lycées du Mali et les lycées des pays voisins développent une communication plus solide, les mêmes objectifs et qu’ils apprennent l’importance de la réussite ensemble.

Il s’agit selon, Muhammed Yasir ŞENOL, coordinateur adjoint de la fondation Maarif de Turquie, d’établir des bonnes relations d’amitiés entre les élèves non seulement du Mali mais aussi avec les participants des autres pays et de faire gagner de nouveaux athlètes au Mali. Prendront part à ce tournoi 30 lycées de Bamako et des lycées de neuf pays que sont le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, la Gambie, la Guinée, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, le Niger et le Togo.

C’est une chaîne de solidarité que la fondation entend mettre à la disposition des enfants. Le tournoi va durer trois jours concerne plusieurs disciplines sportives dont l’athlétisme, le Javelot, la natation, le football, etc. En dehors du football qui est réservé uniquement aux garçons, les autres disciplines concernent les filles et les garçons.

Premier pays africain à abriter le tournoi sportif Maarif, le choix du Mali s’explique par l’accueil bienveillant de son peuple, justifie Muhammed Yasir ŞENOL. « C’est aussi pour donner une bonne image du Mali à l’internationale », a-t-il insisté tout en indiquant que l’objectif est de faire du pays la plaque tournante des écoles Maarif en Afrique. La réussite de l’évènement sera un succès pour le gouvernement et l’Etat malien, a ajouté Daouda Kamaté, représentant le ministre de la jeunesse et des Sports.

Il convient de rappeler que la Fondation Maarif est une fondation de l’Etat Turque. Elle mène actuellement des activités éducatives à travers 52 pays. Au Mali, la fondation compte 28 établissements scolaires et emploie plus de 600 personnes. A noter aussi que la conférence de presse s’est déroulée en présence de Drissa Kamaté, directeur du stade du 26 mars.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

