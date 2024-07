La suspension à titre conservatoire du capitaine des Aigles du Mali, Hamari Traoré, par la Fédération malienne de football (Femafoot) ne passe auprès de ses coéquipiers. Dans un message relayé sur Instagram, plusieurs joueurs, réunis en collectif, dont Amadou Haïdara dit Doudou affirment “se mettre en retrait de la sélection nationale jusqu’à la levée de la suspension du joueur de la Real Sociedad en Espagne“.

Vive tension dans le nid des Aigles du Mali. Réunis en collectif, plusieurs joueurs apportent leur soutien à Hamari Traoré, capitaine de la sélection nationale, et annoncent leur retrait de l’équipe nationale de football jusqu’à la levée de sa suspension. Pour rappel, le joueur de la Real Sociedad en Espagne a été suspendu, il y a une dizaine de jours, à titre conservatoire par la fédération malienne de football (Femafoot) pour avoir critiqué la gestion du football national et proférer des menaces de boycott de la sélection nationale pour les prochains matchs de qualification. Ce qui n’a visiblement pas plu à la Femafoot, qui décidé de le suspendre.

Une décision qui ne passe pas auprès de ses coéquipiers de la sélection nationale. Mohamed Camara dit Tchamatié, Amadou Haïdra dit Doudou, Lassine Synayoko et plusieurs autres joueurs (au moins une trentaine), réunis en collectif des joueurs de l’équipe nationale, font bloc derrière leur capitaine. Dans un message posté sur Instagram, ils rappellent que “toutes les décisions précédentes ont été prises par l’ensemble des joueurs et non par la personne de Hamari Traoré“. Référence à la lettre publiée en juin par Hamari Traoré. « Aux vues de cette clarification, nous portons à la connaissance de la fédération que nous les joueurs, nous mettons en retrait de la sélection nationale jusqu’à la levée de sa suspension », précise le collectif de joueurs de l’équipe nationale.

C’est désormais une crise ouverte entre les joueurs et la fédération malienne de football, qui n’a toutefois pas encore réagi. Cette tension intervient à deux mois seulement du début des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 où le Mali doit affronter le Mozambique, la Guinée Bissau et Eswatini. Si cette poule est à priori facile, il va falloir tout de même mettre fin à cette crise afin d’aborder sereinement la campagne des éliminatoires de la CAN 2025 qui doit débuter en septembre pour finir en décembre prochain.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

