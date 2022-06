Manchester United vient d’annoncer le départ de Paul Pogba à la fin de son contrat. Le Français va donc partir libre après un retour de 6 ans chez les Red Devils.

Cette annonce n’a pas vraiment de quoi surprendre mais elle permet d’officialiser la nouvelle. Paul Pogba va quitter Manchester United à la fin de son contrat le 30 juin prochain. L’information vient d’être confirmée par le club anglais à travers un message sur les réseaux sociaux. «Tout le monde au club tient à féliciter Paul pour sa carrière réussie et à le remercier pour sa contribution à Manchester United. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour les prochaines étapes d’un voyage remarquable.»

Le long communiqué écrit par les Red Devils témoigne de l’attachement qu’ils ont pour le Français de 29 ans. Malgré d’intenses négociations démarrées il y a plusieurs saisons maintenant, aucun accord n’a pu être trouvé pour le prolonger. La faute également à Mino Raiola, l’agent du joueur. Aujourd’hui décédé, il a souvent mis des bâtons dans les roues de la direction, allant même jusqu’à se brouiller avec elle lorsqu’elle avait activé l’option de prolongation à l’automne 2020. La suite de la relation fut compliquée.

Once a Red, always a Red 🔴

Thank you for your service, @PaulPogba 👏#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022