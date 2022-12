Al-Nassr a officialisé ce vendredi l’arrivée libre de Cristiano Ronaldo, pour un contrat record. L’attaquant portugais de 37 ans, parti avec fracas de Manchester United, devrait toucher 200 millions d’euros annuels en Arabie saoudite.

C’est une nouvelle étape dans la carrière de Cristiano Ronaldo qui s’annonce. Après avoir résilié son contrat d’un “commun accord” avec Manchester United en novembre dernier, l’attaquant portugais rebondit en Arabie saoudite. Le quintuple Ballon d’or s’est engagé ce vendredi avec Al-Nassr.

Pour Al-Nassr et plus largement le football saoudien, l’arrivée de Cristiano Ronaldo amène une nouvelle notoriété. “Le plus grand athlète du monde a officiellement signé pour Al-Nassr”, a écrit le club de Riyad ce vendredi sur son compte Twitter. “Je suis très heureux de découvrir le championnat saoudien, avec le club d’Al-Nassr, confie CR7. Je suis là pour aider mon nouveau club a progressé. On va travailler ensemble pour la réussite d’Al-Nassr, dans un championnat qui a une vision différente.”

Un contrat à 200 millions

Voilà plusieurs semaines que Cristiano Ronaldo est associé à des rumeurs l’envoyant à Al-Nassr, un club entraîné par Rudi Garcia. La presse espagnole a évoqué ces derniers temps un contrat de deux ans et demi à hauteur de 200 millions d’euros annuels, ce qui va permettre à l’intéressé de devenir le joueur le mieux payé de la planète.

Pendant la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo avait démenti tout accord avec Al-Nassr. Après le Mondial, “CR7” était revenu au centre d’entraînement du Real Madrid pour s’entretenir physiquement et préparer la suite de la saison. Désormais, l’ancien Madrilène partagera le vestiaire avec des joueurs comme Vincent Aboubakar, Luiz Gustavo ou David Ospina.

D’autres recrues pourraient suivre pour Al-Nassr. Si le nom de N’Golo Kanté a circulé, les dirigeants rêveraient de réunir à nouveau Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos. Le défenseur espagnol, qui a côtoyé CR7 au Real Madrid entre 2009 et 2018, a un contrat avec le PSG qui expire en juin 2023.

Concernant Cristiano Ronaldo, l’international portugais n’a pas annoncé sa retraite internationale à l’issue de la Coupe du monde au Qatar, où la Seleçao a été sortie au stade des quarts de finale par le Maroc. Sous le feu des critiques au pays, l’homme de 37 ans avait été laissé sur le banc à partir des huitièmes.

Après le tournoi, le sélectionneur Fernando Santos a été remercié, de quoi peut-être permettre un avenir en sélection pour Cristiano Ronaldo. José Mourinho, qui connaît bien “CR7” pour l’avoir déjà dirigé, est annoncé comme le favori à la succession de Santos. En attendant de revoir peut-être Ronaldo avec le maillot de sa sélection, il faudra donc se tourner vers le championnat saoudien pour revoir régulièrement l’un des plus grands joueurs de l’histoire jouer au football.

