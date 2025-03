La Zone II de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa) a tenu le mardi 25 février dernier, à l’hôtel Granada l’Amitié, son assemblée générale élective. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par Modibo Traoré, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, en présence de Seydina Oumar Diagne, secrétaire général de la Zone II de l’Acnoa, ainsi que les délégués des huit pays membres de la Zone notamment le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, La Mauritanie, le Sénégal, la Sierra-Leone et le Mali.

L’ordre du jour de cette rencontre des acteurs de l’olympisme de la Zone II de l’Acnoa était la présentation du bilan quadriennal 2021-2024, la modification des statuts et l’élection d’un nouveau comité exécutif pour la zone.

Le secrétaire général du département de la Jeunesse et des Sports a indiqué que c’est un sentiment de fierté pour notre pays d’accueillir les frères de notre sous-région. “Je vous assure aujourd’hui grâce aux efforts des hautes autorités du pays et la détermination des Forces armées que le Mali retrouve peu à peu la paix, la quiétude et la sécurité. La session qui vous réunit est d’une importance capitale au regard de son ordre du jour. Il s’agit de la modification des statuts et de l’élection des membres du comité exécutif de la Zone II de l’Acnoa. Je suis convaincu que la qualité des responsables ici réuni et l’engagement d’aller de l’avant de votre organisation sont des gages de la réussite de vos travaux”, a-t-il expliqué. Il a ajouté que le Mali ne cessera jamais de soutenir les acteurs du Mouvement olympique et sportif de la Zone II de l’Acnoa. “Je suis heureux de vous annoncer que le secrétariat exécutif de la Zone II que vous avez d’ailleurs visité retrouvera très bientôt un siège rénové avec des équipements qui assurent une fonctionnalité et un confort. C’est le témoignage de notre engagement à booster les performances en créant les conditions de cadre idéal de travail et de pratique du sport. Je vous exhorte à tracer des pistes et adopter des programmes dont l’impact sera visible très prochainement dans l’évolution de la pratique du sport dans notre zone et les résultats sur le plan continental”, a-t-il fait savoir.

Le président de la Zone II de l’Acnoa, Habib Sissoko, a rappelé que les membres de son équipe avaient dédié le quadriennal 2021-2024 à la cohésion de notre zone et à la promotion de l’olympisme. “Il a été marqué par une série de défis parmi lesquels nous retenons notamment : la pandémie du Covid-19, les changements politiques, le climat d’insécurité, consécutif à l’invasion terroriste. Face à ces défis qui ont impacté la réalisation de nos objectifs, et malgré eux, notre stratégie a consisté à agir ensemble. Nous nous sommes rendus aptes à créer un environnement positif et à entretenir des relations harmonieuses”, a-t-il insisté.

Concernant la rencontre, il a mentionné qu’elle a pour but de réaffirmer la volonté commune des membres de la zone d’aller de l’avant. “Nous abordons un nouveau quadriennal. La recherche des idées novatrices en vue du renforcement de la compréhension et de la cohésion au sein de la famille, sera au cœur de nos réflexions. Il s’agit principalement de l’amélioration de la gouvernance et la participation responsable de chaque CNO. La mobilisation des ressources indispensables à la réalisation des programmes. Le paiement des cotisations statutaires est un engagement prioritaire. Il vient conforter les subventions de l’Acnoa et de l’Etat du Mali dans le cadre de l’accord de siège. Dans un autre ordre d’idées, le bureau et les membres de la Zone II manifestent leur reconnaissance et leur gratitude à l’Etat du Mali pour la mise à la disposition au secrétariat de la Zone d’un cadre rénové, offrant des conditions idéales de travail”, a-t-il précisé, avant de remercier les plus hautes autorités du pays pour leur accompagnement.

Soutien à Filomena et à Seydina

Au cours des travaux de l’AGE, Habib Sissoko a demandé aux membres de la Zone de l’Acnoa de soutenir Filomena Fortes et Seydina Oumar Diagne qui sont candidat à des postes au niveau de l’Acnoa.

“Face à l’opportunité de la représentation de notre Zone au sein du bureau exécutif de l’Acnoa, il me plait de recommander chaleureusement le soutien unanime et l’implication résolue de tous les CNO de notre Zone aux candidatures de Mme Filomena Fortes et Monsieur Seydina Oumar Diagne. Soyons les avocats de ces personnes de confiance, si exemplaires dans l’exercice de leurs missions au service de notre zone”, a-t-il sollicité.

A l’issue des travaux de cette assemblée générale élective de la Zone II de l’Acnoa, notre compatriote, Habib Sissoko a été reconduit au poste du président qu’il occupe depuis plus d’une décennie. Il est réélu à la tête d’un nouveau bureau de 9 membres, dont 2 membres de droit pour le mandat 2025-2028.

