Son prédécesseur est décédé dimanche des suites d’un cancer.

Dimanche 4 février, la Namibie a accueilli Nangolo Mbumba, 82 ans, en tant que nouveau dirigeant, succédant ainsi à feu Hage Geingob, qui a perdu sa bataille contre le cancer ce même jour. La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée sobrement à la State House, située dans la capitale Windhoek, en présence du président de la Cour suprême, Peter Shivute.

Dans son discours d’investiture, M. Mbumba a accepté le lourd fardeau qui lui incombe, conscient du poids de la responsabilité qui consiste à servir l’ensemble du peuple namibien avec dévouement et engagement. Il a rendu hommage à M. Geingob en le décrivant comme l’architecte principal de la Constitution namibienne et le champion de l’architecture de gouvernance actuelle, fondée sur des processus, des systèmes et des institutions solides.

Nangolo Mbumba a été vice-président de la Namibie depuis sa nomination par Geingob en février 2018. Il est également chancelier de l’Université de Namibie depuis la même période. Avant ces fonctions éminentes, il a occupé des postes ministériels variés, façonnant ainsi le paysage politique et institutionnel de la Namibie. Parmi ses postes ministériels, on compte des responsabilités telles que ministre de l’agriculture, des finances, de l’information, de l’éducation et de la sûreté et de la sécurité, témoignant ainsi de son engagement et de son expérience au service du pays.

Concernant les élections prévues pour novembre de cette année, Mbumba a annoncé qu’il ne serait pas candidat à sa propre succession. Il a plutôt indiqué que le parti au pouvoir, la SWAPO, présenterait Netumbo Nandi-Ndaitwah comme candidate à la présidence. Mme Nandi-Ndaitwah, qui a également prêté serment en tant que vice-présidente dimanche dernier, occupait précédemment le poste de ministre des relations internationales et de la coopération de la Namibie, ainsi que celui de vice-premier ministre.

La Namibie entre ainsi dans une nouvelle ère politique avec Nangolo Mbumba à sa tête, un homme ayant déjà démontré son dévouement envers le pays et son peuple tout au long de sa carrière.

JN/fss/ac/APA

Source: fr.apanews.net

Commentaires via Facebook :