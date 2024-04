A l’occasion de la Fenêtre Fifa du mois de mars, l’équipe nationale de football du Mali a livré deux matchs amicaux les 22 et 26 au Grand Stade de Marrakech. Deux matchs remportés sur le score identique de 2-0 par les Aigles du Mali face à la Mauritanie et le Nigeria. A la grande satisfaction de la fédération malienne de football.

Après une Can Côte d’Ivoire 2023 terminée en queue de poisson avec l’élimination en quarts de finale, les Aigles étaient attendus par plus d’un lors des échéances futures. Et le moindre que l’on puisse dire est qu’ils ont répondu présents pour les deux premières sorties d’après-Can. Vivement critiqué, un temps, pour ses approches et choix approximatifs, le sélectionneur Eric Sékou Chelle s’est également racheté au cours de ces deux rencontres amicales. Avec 27 joueurs à sa disposition sur 28 convoqués, le technicien malien a fait largement tourné son effectif procédant à des expérimentations défensives et offensives avec satisfaction. « Les Aigles ont été rassurants en alignant 2 belles victoires face à des adversaires de taille. Malgré un effectif considérablement remanié pour offrir à d’autres talents l’opportunité de se fondre dans les dispositifs tactiques, l’équipe a su garder le tempo.

Face à une vaillante équipe de Mauritanie, la mayonnaise a vite pris entre les habitués du Nid, les revenants et les nouveaux. Cette belle connexion a été illustrée par le premier but de Modibo Sagan pour sa première convocation et le retour gagnant d’El Bilal Touré après plusieurs mois de blessure pour un score final de 2-0 acquis dès la première période. Contre les vice-champions Nigérians, la même sérénité a prévalu avec le même état d’esprit de la gagne pour le score identique de 2-0. El Bilal a encore fait parler la poudre en plus de l’homme au meilleur ratio de but/match à savoir Kamory Doumbia.

En somme, ces 2 rencontres ont été concluantes pour le sélectionneur Éric Chelle dont l’équipe s’est montrée offensivement présente avec 4 buts en matchs et 2 clean sheets malgré deux gardiens essayés dans la cage », s’est réjouie la Fédération malienne de football sur sa page Facebook. De bon augure, à en croire l’instance dirigeante du football malien, en vue de la reprise des éliminatoires du Mondial United 26. « Avec le retour gagnant des grands absents de la CAN, l’adhésion facile des nouveaux arrivants au projet de jeu, et la constance des habitués, Éric Chelle peut tranquillement préparer les 3e et 4e journées éliminatoires de la Coupe du monde 2026 prévues en juin prochain contre le Ghana et Madagascar », a-t-elle indiqué.

A titre de rappel, après deux journées disputées dans les éliminatoires de cette Coupe du monde USA-Mexique-Canada 2026, le Mali occupe le 2e rang de son groupe avec 4 points derrière les Comores (6 points) et devant le Ghana (3points).

Alassane

