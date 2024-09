Oise-France : L’hommage à Salif Keita

Cergy Fondateur de l’association Initiatives pour la promotion de la diversité et initiateur du stade Salif Kéïta a organisé un tournoi appelé “Hommage à Salif Kéita”, 1er Ballon d’or africain à Cergy. Un moment pour les amoureux du football et les vétérans de se réunir pour pratiquer leur loisir passionnel.

Le président de Cergy Fondateur Ibrahim Kéita et d’autres membres ont décidé cette année de créer un tournoi en la mémoire de Domingo. Pour mémoire, il y a un an, en 2023, que disparaissait Salif et 15 ans, en 2009, que le stade de Cergy, dans l’Oise portait son nom.

A Cergy le samedi 7 septembre 2024 dans le stade qui porte le nom du 1er Ballon d’or africain, il s’agissait, selon les organisateurs, de rendre hommage à Salif Kéita Domingo et en même temps de fêter les 15 ans de son stade, par un match gala et un tournoi d’hommage, en présence d’officiels et un invité surprise.

A la plaine des sports de Cergy et sur la pelouse du stade, joueurs, staff, officiels, invités tenaient ainsi à rendre hommage, de cette manière, à Salif Kéita, 1er Ballon d’or africain, décédé le 2 septembre 2023 à Bamako.

L’ancien footballeur emblématique avait été ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Initiative privée dans le gouvernement de Transition dirigé par Soumana Sako (1991-1992). Il avait aussi dirigé la Fémafoot dans les années 2000.

Moment d’émotion donc lorsqu’ils ont posé, avant le coup d’envoi de la rencontre du match gala entre les amis de Salif avec d’anciens ex-internationaux et de clubs et une sélection de la communauté, avec un maillot floqué de la photo Salif posant assis sur le ballon avec le maillot de l’AS Saint-Etienne sur lequel on pouvait lire “Hommage à Salif Kéita 6 décembre 1946-2 décembre 2023 et Stade Salif Kéita 27 septembre 2009 et 27 septembre 2024”. Et moment d’émotion, encore, au coup d’envoi avec la minute de silence.

Les équipes de FC Montreuil et du FC Danté ont croisé le fer pour la finale avec au finish la victoire 2-1 de la première, une ville qui abrite la plus forte communauté malienne de France.

Le tournoi a regroupé 32 équipes avec le discours du président du comité d’organisation. Ce dernier est en même temps adjoint au maire à la mairie de Cergy, ville située à une trentaine de km à l’ouest de Paris.

Ibrahim Kéita, l’adjoint au maire a eu l’initiative de baptiser le nouveau stade municipal du nom de Salif Kéita “Domingo” afin de rendre hommage à l’apport de l’Afrique à la promotion du sport en France, nous apprend M. Kéita.

Boubacar Diakité Sarr

Depuis Paris

(encadré)

Encadré

Récompenses

Vainqueur plus trophée : FC Montreuil

Vaincu plus trophée : FC Danté

Souleymane Soumbounou du FC Montreuil, meilleur gardien avec un trophée en résine spéciale gant de gardien

Sékou Touré du FC Danté, meilleur joueur avec un trophée de foot

Equipe fair-play : communauté sénégalaise avec un trophée

Meilleur buteur : Axel de Cergy auteur de 3 buts avec un trophée

B; D. S.

Commentaires via Facebook :