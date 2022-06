Orange organise du 1er au 04 juillet à Casablanca (Maroc), le premier tournoi de football panafricain dénommé Orange Sponsors Change. Réservée aux jeunes garçons de – 13 ans au plus (U13), cette compétition qui réunira 10 pays dont le Mali permettra aux participants d’être acteurs d’un changement positif. L’annonce a été faite, le jeudi 16 juin, par la cheffe de division Communication Institutionnelle et Sponsoring d’Orange-Mali, Doucouré Fatoumata Sangaré.

Orange Sponsors Change est une compétition réservée aux garçons de – 13 ans, organisée par Orange, le premier partenaire du football africain. Elle se déroule du 1er au 04 juillet à Casablanca (Maroc) en marge de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des dames. C’est un programme unique, alliant passion du football et engagement pour l’environnement, qui a été lancé pour la première fois en 2018 au Libéria et au Cameroun, puis étendu en 2019 à l’Egypte et à la Tunisie.

Dans ce programme Orange soutient le changement : changement au niveau de la jeunesse et du football. Orange Sponsors Change va contribuer à sensibiliser les jeunes aux questions environnementales, de leur responsabilité en tant que jeunes africains pour le continent par le biais du football. « Ce programme Orange Sponsors Change constitue une belle preuve de l’engagement d’Orange vers la société et notre planète », a déclaré la cheffe de division Communication Institutionnelle et Sponsoring d’Orange-Mali, Doucouré Fatoumata Sangaré.

Pour l’édition 2022, dix pays du continent participeront au tournoi. Il s’agit du Maroc, de la Sierra Leone, le Libéria, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Burkina Faso, la République Centrafricaine (RCA) et le Mali. Orange Mali sera représenté par les jeunes de la fondation Amadou Haïdara dit Doudou, l’international malien de football.

La cheffe de division Communication Institutionnelle et Sponsoring d’Orange-Mali a rappelé que ccette première édition panafricaine va encourager les jeunes de 12 à 13 ans à participer à des tournois de qualification locaux en collectant des déchets plastiques. Selon Doucouré Fatoumata Sangaré, les premiers tournois ont mobilisé des milliers de jeunes et leurs familles, permettant de collecter de déchets plastiques.

A noter que la compétition se jouera sur un demi-terrain avec 09 joueurs. Chaque mi-temps dure 30 minutes.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

