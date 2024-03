Notre compatriote, le général de brigade Brahima Diabaté vient d’être réélu au poste de trésorier général de l’Organisation du sport militaire en Afrique (Osma). C’était à la faveur de la 8e assemblée générale de l’Organisation, tenue du 24 février au 3 mars 2024, à Abuja, au Nigeria.

Le président du Cnosm Habib Sissoko, au nom du Mouvement national olympique et sportif et en son nom propre adresse ses vives félicitations au général de brigade Brahima Diabaté pour sa réélection au poste de trésorier général de l’Organisation du sport militaire en Afrique (Osma).

L’assemblée générale s’est tenue du 24 février au 3 mars à Abuja au Nigeria et c’est le général de division Maikano Abdullahi du Nigéria qui dirigera ce nouveau mandat de 4 ans en tant que président !

Des résolutions fructueuses ont été prises afin de promouvoir les activités de l’Osma avec la réélection du général de division Abdullahi Maikano en tant que président de l’Osma et vice-président de la CISM pour l’Afrique.

Au cours de la cérémonie de clôture, le colonel Bakari qui est le directeur des Jeux mondiaux militaires, l’officier de liaison africain et le représentant tanzanien au secrétariat du Conseil international du sport militaire (CISM) et une foule d’autres dignitaires nigérians ont reçu le prix de l’Ordre du mérite de l’Osma pour leur contribution distinctive et efforts précieux pour diffuser la diplomatie militaire dans leurs différents domaines.

Les chefs de délégation et les délégués vont avec un sentiment satisfait et reconnaissant car ils ont reçu une hospitalité sans précédent et à Abuja

Notons que l’Organisation du sport militaire en Afrique a été créée en 1994 à Istanbul en marge de la session annuelle de l’assemblée du Conseil international du sport militaire (CISM). Elle a vu le jour à l’initiative de Hamad Kalkaba Malboum.

L’Organisation du sport militaire en Afrique (Osma) est une association continentale africaine composée des Forces armées des pays africains membres. Elle est composée des pays membres de l’Union africaine et fait partie intégrante du Conseil international du sport militaire (CISM). Epousant les principes fondamentaux du Conseil international du sport militaire (CISM), sa devise est : “Amitié par le sport”. L’Osma a pour objectif fondamental de contribuer au développement de l’effort global en faveur de la paix en Afrique et dans le monde en véhiculant les idéaux d’amitié, de solidarité, d’hospitalité, d’entente mutuelle et d’Intégration entre les Forces armées des pays africains par le sport. Le siège de l’Osma est à Yaoundé au Cameroun.

El Hadj A.B.H

