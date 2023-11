Le jeudi 26 octobre 2023, le ministre de la Jeunesse et des Sports et de la construction civique, Abdoul Kassim Fomba était devant les hommes de média. Il s’agissait pour lui de partager avec la presse, la dynamique amorcée par son département pour mobiliser les Maliens derrière les Aigles à la prochaine CAN 2023 en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Déjà, la promesse de mettre à disposition 100 bus climatisés, 15 mini Bus VIP climatisés et 15 4×4, ainsi que l’hébergement de 1000 supporters à Korhogo a été actée.

En vue de mobiliser les Maliens vivant à l’intérieur, en Côte d’Ivoire et ailleurs, le ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Fomba, a tenu une conférence de presse.

Pour rappel, la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations se tiendra cette année en Côte d’Ivoire. Un pays voisin du Mali. Ce n’est pas tout, la poule ‘’E’’ dont le Mali a hérité est logée à Korhogo une ville située à 557,9 km de Bamako et loin d’Abidjan de 1 116,8km. Raison pour laquelle, à l’instar du ministre Fomba, de nombreux observateurs estiment que cette CAN est une aubaine pour le public sportif malien mieux pour mieux soutenir son équipe nationale comme à la maison. Conscient de cet état de fait, le département en charge des sports a entamé sa campagne de mobilisation générale pour une participation massive des Maliens à l’occasion de cette CAN, d’où le but de cette première conférence de presse.

A cette occasion, avant son intervention, le ministre Fomba a tout d’abord en concordance avec la salle, chanté l’hymne national du Mali. Selon lui, il y a de cela quelques semaines qu’il a mis en place une commission pour l’organisation de la CAN au niveau du ministère. Une commission au sein de laquelle siègent, dit-il, les différents départements, la Présidence, la Primature ainsi que certains acteurs clés du secteur des sports qui pourront énormément aider dans ce processus.

Cette commission, a révélé le ministre Fomba, est animée de l’évidence que cette CAN qui se tiendra à nos portes, mérite une mobilisation populaire des Maliens. Surtout, parce que le Président de la Transition, le Premier Ministre, les membres du Gouvernements et tout le Mali réclament la coupe. Raison pour laquelle, il a lancé l’appel à la mobilisation surtout des supporters, des jeunes et toutes les personnes ressources car le département ne pourra pas évoluer seul dans cette dynamique.

Selon le Chef du département des Sports, l’importance de cette mobilisation est que lorsque l’équipe va se sentir soutenue, pousser, bousculer, elle va avoir de l’énergie et au moment où elle se sentira fatiguée, elle va avoir de l’énergie parce qu’elle en aura besoin pour prendre cette coupe. Et également, parce que l’on est certain que cette année «on a notre mot à dire en Côte d’Ivoire et on pense que l’équipe nationale du Mali est prête cette année pour amener la coupe » a déclaré le ministre des Sports. Qui a ensuite invité toute la population à rester dernière les Aigles du Mali, à l’aimer et les soutenir. «Cela ne sera possible sans l’aide de la presse d’où votre présence » a -t-il affirmé.

A cet effet, dira-t-il, il y aura beaucoup d’activités sur le terrain comme les mobilisations au niveau des radios, des télévisions, des rencontres sur les espaces publics dans les quartiers, des caravanes et d’autres animations publiques. Etant donné que le Mali joue sa phase de poule à Korhogo accompagné des Aigles du Carthage de la Tunisie, des Bafanabafana de l’Afrique du Sud et des Warriors de la Namibie, le ministre Fomba a affirmé que le département des sports en collaboration avec la Fédération malienne de football, a déjà rencontré les Maliens vivant à Korhogo qui sont d’ailleurs mobilisés à accueillir les supporters et toute la colonie malienne qui s’y rendra.

« Hier, j’ai eu des visites des gens qui se sont déjà engagés à mettre à disposition 100 bus climatisés, 15 mini Bus VIP climatisés et 15 4×4 » a annoncé le Ministre Fomba. Avant d’ajouter, qu’il a eu la promesse d’hébergement gratuit de 1000 supporters à Korhogo.

En guise de conclusion, il a exhorté la population à se mettre en mission pour soutenir les Aigles du Mali avant de remercier le Président de la Transition pour son soutien au développement du sport.

Par Safiatou Coulibaly

