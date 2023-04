PL : Manchester City roule sur Arsenal et revient à 2 points de la première place

Il n’y avait pas de Ligue des Champions ce mercredi, mais c’était tout comme avec le choc de Premier League entre Manchester City et Arsenal. Le match entre les deux titans du football anglais cette saison et une rencontre capitale pour la course au titre alors que les hommes de Pep Guardiola pouvaient revenir à deux points (avec encore deux matches en retard) de leur adversaire du soir. Les Gunners, qui viennent d’enchaîner trois matches nuls, n’avaient pas le droit à l’erreur pour garder leur destin en main. Si Mikel Arteta faisait confiance à son quatuor Saka, Martinelli, Odegaard, Jesus, Pep Guardiola alignait aussi son équipe type avec le duo Haaland-De Bruyne devant Silva et Grealish. Et dans cette “finale” de Premier League, Manchester City a littéralement roulé sur son adversaire. Au terme d’une première période incroyable, les coéquipiers d’Haaland menaient 2-0. Le Norvégien, qui a échoué plusieurs fois devant un grand Ramsdale, a été dans tous les bons coups et a fait la misère à Holding et Gabriel. C’est lui qui offrait un caviar à Kevin De Bruyne qui envoyait une frappe chirurgicale pour l’ouverture du score (7e). Le Belge qui a combiné un nombre incalculable de fois avec son attaquant ce mercredi soir, sortait ensuite sa casquette de passeur pour la tête bien placée de Stones juste avant la pause (2-0, 45e). De quoi sceller une première période XXL.

Au retour des vestiaires, Manchester City repartait sur les mêmes bases. Erling Haaland, toujours aussi impressionnant physiquement, continuait de marcher sur ses adversaires. Mais comme en première période, il manquait son but et butant encore une fois sur un Ramsdale impressionnant (53e). Le portier anglais ne pouvait par contre rien face à la magie de Kevin De Bruyne qui enfonçait le clou d’une belle frappe enroulée (3-0, 55e). Arsenal était KO debout et ne parvenait pas du tout à se relever. Les hommes de Pep Guardiola géraient tranquillement la fin de rencontre et ne laissaient que des miettes à des Gunners méconnaissables, mais qui sauvaient l’honneur avec le but d’Holding en fin de match (1-3, 86e). Mais que serait évidemment un match de City sans un but d’Erling Haaland ? Alors qu’il avait déjà enlevé son élastique pour montrer sa belle chevelure au coup de sifflet final, le géant norvégien a profité d’un dernier ballon dans la surface pour terminer le show de City (4-1, 95e). Avec cette très importante victoire, Manchester City relance totalement la course au titre. Avec deux points de retard sur Arsenal, mais avec deux matches en moins, les Cityzens ont désormais pour la première fois leur destin en main pour aller chercher le titre. Il faut tout gagner pour remporter le titre (avec un petit joker même). De son côté, Arsenal poursuit sa mauvaise série en PL et devra espérer un faux pas de City pour en profiter.

Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :