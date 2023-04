Premier League : Liverpool s’impose dans la douleur, Leicester se relève enfin, Aston Villa accroché

Après avoir longtemps bataillé, Liverpool a arraché une précieuse victoire face à Nottingham Forest (3-2). Leicester sort de la zone rouge après son succès face à Wolverhampton (2-1).

Retour de la Premier League ce samedi après-midi avec le traditionnel multiplex de 16h. Dans les affiches du jour, le Liverpool de Jürgen Klopp recevait Nottingham Forest. Les Reds devaient impérativement gagner dans ce match pour espérer avoir encore une chance d’accrocher une place européenne en fin de saison. Et face à une équipe qui lutte pour son maintien, la tâche ne paraissait pas simple. Le technicien allemand décidait d’ailleurs de miser sur un trio offensif Salah-Gakpo-Jota pour prendre les trois points. Et après une première période très compliquée et peu emballante, Liverpool parvenait à faire le plus dur en ouvrant le score au retour des vestiaires. C’est Diogo Jota qui délivrait les siens (1-0, 47e).

En réalité, son but débloquait toute la rencontre, car il permettait aux visiteurs de lâcher les chevaux. Dans la foulée de ce but, Nottingham égalisait grâce au défenseur Neco Williams. De quoi faire douter les coéquipiers d’Ibrahima Konaté ? Pas vraiment, car il ne fallait que quelques minutes à Liverpool pour réagir. C’est encore une fois Diogo Jota qui s’y collait. L’attaquant portugais profitait d’un bon service de Robertson pour s’offrir un doublé. Mais encore une fois, preuve que Liverpool ne transpire pas du tout la sérénité, Nottingham égalisait. Morgan Gibbs-White pensait offrir le match nul à son équipe (2-2, 68e) mais ce samedi après-midi, à Anfield, Liverpool a décidé de ne pas lâcher. Et que serait un match des Reds sans un but de Mohamed Salah pour donner les 3 points à son équipe ? L’Égyptien inscrivait le but de la victoire (3-2, 70e) et permet donc à Liverpool de remonter à la 6e place. Nottingham reste 19e.

Leicester sort de la zone rouge !

Dans les autres rencontres du jour, Leicester a enfin retrouvé le goût de la victoire. Après 9 matches de Premier League sans victoire (dont 7 défaites), la formation désormais entraînée par Dean Smith a pris le meilleur sur Wolverhampton. Après avoir concédé l’ouverture du score, les coéquipiers de Jamie Vardy (qui a provoqué un penalty avant de sortir blessé) ont renversé la rencontre grâce à des réalisations de Castagne et Iheanacho. Avec cette victoire, les Foxes sortent de la zone rouge, car dans le même temps, Everton a été tenu en échec. Les Toffees n’ont pu faire mieux qu’un triste 0-0 face à Crystal Palace. Everton est 18e avec le même nombre de points que Leicester.

Enfin, dans la dernière rencontre de ce multiplex, pour la course à l’Europe, Aston Villa a été accroché par Brentford (1-1). Les Villans peuvent tout de même s’estimer heureux puisqu’ils ont récupéré un point dans cette partie. Les Bees avaient ouvert le score à l’heure de jeu grâce à Toney et il a fallu attendre la 88e minute pour voir Aston Villa égaliser. C’est Douglas Luiz qui a fait trembler le chemin des filets. Un match nul qui ne fait pas vraiment les affaires de la formation d’Unai Emery, qui rate l’occasion de prendre la 5e place de Premier League à Tottenham.

Les résultats de 16h

Liverpool 3 -2 Nottingham Forest (Jota x2, Salah / Williams, Gibbs-Whit)

Brentford 1-1 Aston Villa (Toney / Douglas Luiz)

Leicester 2-1 Wolverhampton (Iheanacho, Castagne / Cunha)