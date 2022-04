Depuis quelques jours, les plus hauts responsables du sport malien sont les cibles d’attaques gratuites et d’insinuations perfides de la part de ceux qui pensent qu’ils sont à l’origine de l’élimination des Aigles du Mali aux barrages de la Coupe du monde “Qatar-2022” et voudraient les voir boire le calice jusqu’à la lie. Dans une motion de soutien, les fédérations sportives accusent la défaite, reconnaissent les sacrifices consentis par le ministre des Sports, le président de la Fémafoot et son équipe et exhortent au fair-play et à l’union sacrée en vue de rebâtir l’équipe nationale.

Nous, membres des fédérations sportives en charge de l’organisation et la pratique, pour le progrès du sport en République du Mali et en vertu du mandat officiel que nous exerçons au nom des sportifs Maliens, avons constaté que des concitoyens, très frustrés par la défaite des Aigles en barrages de la Coupe du monde, ce qui est normal, ont entrepris une campagne de dénigrement contre le comité exécutif de la Fémafoot et le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et la Construction citoyenne.

Nous avons tous ressenti la douleur de la défaite et l’amertume d’avoir échoué si près du but mais il a bien fallu un travail acharné et en parfaite entente du ministre des Sports et du bureau fédéral de la Fémafoot pour être présent aux barrages de la coupe du monde Qatar 2022.

C’est pourquoi nous, fédérations sportives maliennes, réunies dans un cadre de concertation permanente, renouvelons notre soutien sans faille au ministre des Sports et à tous ses collaborateurs ainsi qu’au comité exécutif de la Fémafoot pour le travail quotidien qui a fait entrer le Mali dans l’élite du football africain.

Cette déclaration est un soutien ferme au ministre Mossa Ag Attaher, ministre des Sports, et à Mamoutou Touré Bavieux, président de la Fémafoot.

A tous les sportifs maliens, le cadre de concertation des fédérations sportives au Mali demande un esprit de fair-play et d’union sacrée autour de nos autorités et responsables sportifs pour bâtir ensemble ‘Un Mali qui gagne'”.

