ProxiSports : La 1ère édition de prévue ce week-end au Palais des sports

Lors d’un point de presse animé en mi-semaine, les initiateurs de ProxiSports ont annoncé la tenue de la première édition qui regroupera plusieurs disciplines sportives.

C’est le Palais des Sports de Bamako qui servira de cadre à la tenue de cette édition par le GYM Mixe Martial Art MMA Center en collaboration avec l’association de MMA et DA (A3MA). Selon l’initiatrice, Kadidiatou Doumbia, l’évènement est un espace d’épanouissement du corps avec au menu plusieurs disciplines sportives. A savoir : la gymnastique, le fitness, les sports de combats, de Basket Ball, le Football et d’autres. Cette édition servira de tremplin pour les amateurs du sport collectif et individuel de manifester leur savoir-faire à travers les activités de démonstration, d’initiations et de challenge dans un climat d’ambiance.

L’objectif, selon la conférencière, est d’offrir une opportunité à tous les amoureux du sport de toute discipline confondue de se côtoyer et pratiquer leur sport habituel. ProxiSports se projette dans la durée, car, les initiateurs annoncent que l’édition se tiendra chaque trimestre pour promouvoir une pratique régulière et saine du sport. « Le sport est un élément central dans l’équilibre de la santé de l’homme peu importe son âge », déclare la Coach de sport, Kadidiatou Doumbia. C’est pourquoi, dit-elle, ProxiSports s’intéresse aux professionnels et aux amateurs de tout âge pour que le sport devient une habitude chez chaque citoyen de Bamako. « Les bienfaits de l’activité physique sont aujourd’hui avérés : réduction du risque de maladies cardiovasculaires, des cancers du sein et du côlon, du diabète et des maladies métaboliques; meilleur contrôle du poids; amélioration de la santé mentale et de l’estime de soi ; renforcement des capacités d’apprentissage », ajoute-t-elle.

Pour l’édition qui se tiendra ce week-end, les initiateurs annoncent la participation de presque toutes les fédérations de sports au Mali, l’exposition des équipements sportifs dans les stands, l’organisation d’une compétition entre la ligue régionale de gymnastique des six communes de Bamako. Enfin, il est prévu des panels sur le bien-être de la femme à travers le sport, les activités socio-humanitaires en faveur des orphelins de plusieurs centres d’accueil sous la présidence du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et les prestations artistiques.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

