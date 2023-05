Arrivé à l’été 2021 au Paris Saint-Germain, Lionel Messi (35 ans) est plus que jamais sur le départ. Suspendu par les Rouge et Bleu, l’international argentin s’est excusé publiquement. Pour autant, le voir quitter la capitale française reste d’actualité. Un dénouement aux conséquences sportives mais surtout économiques…

Un échec. Est-il possible de résumer l’aventure parisienne de Lionel Messi ainsi ? Certains acquiesceront. D’autres refuseront d’y croire. Arrivé de Catalogne en août 2021, l’international argentin (174 sélections, 102 buts) a pourtant connu une expérience contrastée dans la capitale française. Certes, décisif devant les buts (31 buts et 34 passes décisives en 71 matches toutes compétitions confondues depuis ses débuts à Paris), le champion du monde 2022 a pourtant suscité bon nombre de critiques en deux ans. Ciblée par les supporters parisiens pour son manque d’implication dans la Ville Lumière, ses absences de repli défensif et son incapacité à fédérer dans les moments charnières de la saison, la Pulga ne laissera finalement pas un souvenir impérissable dans le cœur des Rouge et Bleu.

Discuté sur son apport sportif, Lionel Messi (35 ans) a malgré tout eu un énorme impact financier pour le club de la capitale. En cas de départ, le manque à gagner serait alors impressionnant et c’est malheureusement la tendance pour la direction parisienne. Suspendu par le PSG suite à son voyage promotionnel en Arabie saoudite, l’Argentin s’est, certes, excusé publiquement mais le sort autour de son avenir semble d’ores et déjà scellé. Que ce soit à Barcelone, en MLS ou pour une autre destination, le septuple Ballon d’Or, en fin de contrat en juin prochain, ne prolongera pas son aventure à Paris. Un dénouement redouté, notamment sur le plan financier. Si les hautes sphères parisiennes pourront bel et bien se consoler en pensant aux émoluments XXL qu’elles n’auront plus à assumer – la suspension de salaire de 2 semaines de Messi équivaut au salaire mensuel de Marquinhos, 4e plus gros salaire du club – l’impact sur le business n’en restera pas moins important.

Un terrible manque à gagner ! Pour illustrer le poids économique de la star de l’Albiceleste, il suffit d’ailleurs de se tourner vers le conseil régional du tourisme catalan qui n’avait pas hésité à chiffrer la perte vécue. Ainsi, lors de son départ de Catalogne en 2021, la ville de Barcelone avait connu une baisse de fréquentation estimée entre 15 et 20%. Si Paris attire pour de bien nombreuses autres raisons que le football, la fin de l’ère Messi dans la capitale française impactera forcément le business, au-delà même du club. À ce titre, les restaurateurs présents autour du Parc des Princes avouaient dernièrement que le PSG représentait 30 à 40% de leur chiffre d’affaire annuel et que cette proportion était en hausse depuis l’après Covid. Nul doute qu’un départ de l’Argentin viendrait largement impacter ce chiffre. Mais pas seulement… Si les touristes – amoureux de Messi – affluent dans les restaurants parisiens, ils sont également présents dans les boutiques… Héros aux yeux de multiples supporters, l’ancienne légende vivante du Camp Nou est d’ailleurs la figure la plus demandée au moment de floquer les maillots achetés. Des ventes qui devraient, parallèlement, fortement chuter si Lionel Messi venait à quitter Paris. Tout comme les visites du Parc des Princes. Impactant pour le tourisme et le marketing, le natif de Rosario l’est aussi sur le plan des sponsors. À noter en ce sens que la présence de l’Argentin est valorisée à 20% des montants contractuels des sponsors, lesquels rapportent 380 millions d’euros par an, soit une valorisation estimée à 76 millions d’euros. Si le PSG risque également de pleurer son absence au moment de regarder les chiffres liés à la billetterie, le champion de France en titre aura, par ailleurs, beaucoup à perdre sur le plan de la communication. Avec 458 millions de followers, Messi avait notamment fait grimper de 30% les suiveurs du club sur les réseaux sociaux. Là-aussi, la chute devrait être vertigineuse. Le début d’une nouvelle ère a forcément un coût… Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :