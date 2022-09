Elles seront cinq au total. Cinq nations qui représenteront fièrement le continent africain, et qui tenteront de défier les grosses écuries européennes et d’Amérique du Sud pour tenter de remporter la Coupe du Monde 2022.

La compétition, qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre prochain au Qatar, va attirer les yeux du monde entier durant un mois complet. Et pronostiquer sur la Coupe du Monde 2022 n’est clairement pas une mince affaire, tant il y a de pays capables de soulever ce trophée, mais le site Sospronostics s’est prêté au jeu ! D’après leurs experts, trois favoris semblent se dégager pour le titre : le Brésil, la France et le Portugal. Mais quelles sont les chances des pays africains ?

Ce site d’aide aux pronostics ne voit qu’un pays rejoindre la phase à élimination directe (et donc les huitièmes de finale) : le Sénégal. D’après leurs experts, la marche sera trop haute pour la Tunisie (Danemark, France, Australie), le Maroc (Belgique, Croatie, Canada), le Cameroun (Brésil, Suisse, Serbie) ou encore le Ghana (Portugal, Uruguay, Corée du Sud). Et il est difficile de leur donner tort, bien que cela ne soit pas impossible, tant il faudrait une compétition solide de la part des nations africaines pour sortir de ces phases de poules contre des adversaires costauds, expérimentés et même, pour certains, outsiders ou favoris de la compétition.

Le Sénégal de Sadio Mané, récent champion d’Afrique, sera donc le seul représentant africain en huitièmes de finale d’après Sospronostics. Dans une poule, sur le papier, largement abordable avec les Pays-Bas, le Qatar et l’Équateur, tout le talent des sénégalais devrait faire la différence pour terminer devant les deux dernières nations citées. Et cette équipe peut-elle envisager d’aller plus loin ? Sur un match éliminatoire et avec des joueurs de cette qualité, évoluant dans les meilleurs clubs du monde, rien n’est impossible. Réponse à partir du 20 novembre prochain !

