La Fédération malienne de Football (Fémafoot) a désigné le mardi 12 avril 2022 les Sélectionneurs des équipes nationales cadets, juniors, U23, et locales. Soumaïla Coulibaly ‘’Soumailaba ‘’, Demba Mamadou Traoré ‘’Pep Guardiola ‘’, Alou Badra Diallo ‘’Conty’’, et Nouhoum Diané en sont les principaux acteurs.

En attendant le recrutement du nouveau sélectionneur des Aigles Seniors dont l’appel à candidature est en cours, la Fémafoot a nommé les sélectionneurs des équipes nationales de toutes les autres catégories.

L’équipe nationale Cadets, les Aiglonnets, est confiée à Soumaïla Coulibaly dit Soumaïlaba. L’ancien joueur du Djoliba AC, d es Aigles du Mali et du Fribourg (Allemagne) a fait du bon boulot avec l’équipe nationale U15. Sa nomination est donc une suite logique. Toutefois, Soumaïlaba devra participer à des stages d’entraîneur accélérés pour booster sa licence C.

C’est Demba Mamadou Traoré ‘’Pep Guardiola’’ qui est le nouveau patron du banc de l’équipe nationale Juniors. Après avoir qualifié les Aiglonnets à la phase finale de la Can Cadets Maroc 2021 annulée, Pep remonte avec ses joueurs en catégorie supérieure.

L’équipe nationale Olympique, les U23, est revenue à Alou Badra Diallo ‘’Conty’’. C’est la surprise du chef. Toutefois, le palmarès de Conty est éloquent et plaide en sa faveur. L’actuel entraîneur de l’équipe congolaise AS Otoyo a porté son club au sommet du football local voire africain. Conty fut entraîneur du Djoliba AC de Bamako qu’il a conduit à la finale de la Coupe CAF 2012. Aussi, Conty et Nouhoum Diané ont été choisis par la Fémafoot pour manager les Aiglonnets en éliminatoires retour de la Can Cadets 2007 contre le Burkina (0-0) à Ouaga. Le Mali avait été humilié à domicile par le Burkina (6-1) au match aller et le sélectionneur Ibrim Diallo avait été limogé. En plus, le même duo Diané-Conty avait drivé l’équipe nationale locale aux préliminaires et à la phase de poules de la coupe Ufoa disputée au Ghana en 2017.

Sans surprise, Nouhoum Diané a été reconduit à la tête de l’équipe nationale locale. Pour rappel, Coach Diané et son équipe sont vice-champions d’Afrique du dernier Chan Cameroun 2020 disputé en 2021.

La balle est désormais dans le camp des nouveaux sélectionneurs qui auront tous pour mission principale et prioritaire de qualifier leurs différentes formations pour les phases finales.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :