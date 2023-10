Tournoi de football de l’ambassadeur de Chine au Mali : La FSHSE remporte la coupe

L’Ambassadeur de Chine au Mali, SEM, Chen Zhihong a remis le trophée du tournoi qui porte son nom, à l’équipe de la Faculté des sciences humaines et des sciences de l’éducation (FSHSE).

La finale de la 2e édition du tournoi de football de l’Ambassadeur de Chine au Mali s’est disputée samedi 28 octobre 2023, à la Cité Universitaire de Kabala. Cette grande finale a mobilisé plusieurs centaines d’étudiants du monde universitaire notamment des équipes participantes au tournoi.

La finale était présidée par l’Ambassadeur de Chine au Mali, S.E.M Chen Zhihong. C’etait en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, Bourama Kansaye du représentant du département en charge des Sports au Mali.

La finale mis aux prises deux facultés : la Faculté des lettres, des langues et des sciences du langage (FLSL) et la Faculté des sciences humaines et des sciences de l’éducation (FSHSE). Au terme d’un match âprement disputé sous les ovations des supporters, la rencontre s’est soldée par un match nul de zéro but partout. Pour départager, les deux formations sont allées aux tirs aux buts. La chance à sourit à la FSHSE qui s’est imposée 3-2.

Pour l’ambassadeur de Chine, il n’y a ni vainqueur, ni vaincu, c’est l’Université qui a gagné, c’est les étudiants maliens qui ont gagné et c’est la coopération sino-malienne qui a gagné.

Les deux équipes ne sont reparties bredouilles. L’équipe vainqueur, la FSHE a reçue le trophée d’or des mains de l’Ambassadeur. Chen Zhihong a également remis le trophée d’argent à la FLSL. Les onze joueurs des deux équipes finalistes ont reçu chacun des médailles.

Outre les deux trophées, les 4 demi-finalistes sont retournées avec des récompenses. Il s’agit de l’IFP, de l’Institut Confucius, de l’ENPT et de l’IUT.

Des joueurs qui se sont illustrés pendant le tournoi ont reçus des cadeaux. Le trophée du meilleur gardien est allé à Amoila Guindo de la FLSL, celui du meilleur buteur est revenu à Yacouba Sanogo. Le Messi du tournoi, c’est-à-dire le meilleur joueur n’dst autre que Moumouni Coulibaly.

Dans son allocution de clôture, l’Ambassadeur a mis l’accent sur la place du sport pour l’équilibre et l’épanouissement de la santé, de la mentalité et de la société.

Il a mis l’accent sur la coopération exemplaire entre le Mali et la Chine.

Amadou Sidibé

Commentaires via Facebook :