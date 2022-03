Le Centre de Football Tamba de la capitale des Balanzans a validé son ticket lors du tournoi spécial de montée en ligue 1 du football Féminin. L’équipe féminine qui ne souhaite pas faire de la figuration sollicite le soutien de toutes les grandes sociétés de la région de Ségou, ainsi que les opérateurs économiques de la capitale des Balanzans.

Le coup d’essai a été le coup de maître pour le FC Tamba de Ségou qui accède à l’élite du football féminin. Elle représentera dignement la région de Ségou. Le club de la 4ème région administrative du Mali a tout donné tout au long de la saison pour se retrouver à ce niveau de la compétition. Aujourd’hui, les efforts de cette formation ont tout simplement porté leurs fruits, et elle se retrouve en première division. Dans un tournoi où il faillait tout donner pour monter en première division, le FC Tamba a cru jusqu’au bout. Après un début tonitruant où il a remporté ces deux premiers matchs, il a perdu le troisième match qui était sans enjeu, car ayant déjà validé son ticket pour la première division féminine. Aboubacar Sidibé, le secrétaire général du FC Tamba, a remercié tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet exploit et a tenu a lancé un vibrant appel à l’endroit des opérateurs économiques de la capitale des Balanzans, les grandes sociétés et tous ceux qui peuvent leur apporté leur soutien afin de leur permettre de ne pas faire de la figuration dans l’élite du football féminin. « Avec cette accession à l’élite, nous venons de franchir un cap, mais le plus dur est à venir. Nous sollicitons l’accompagnement de tous les ségouviens et de tous les amoureux du football en général et du football féminin en particulier pour nous aider à faire du FC Tamba une grande équipe dans l’élite du football féminin », a-t-il conclu.

Moussa Samba Diallo

