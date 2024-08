Aux membres, messieurs les secrétaires généraux de la Caf et Fifa, suite à l’incarcération de Touré, président sortant et réélu à la présidence de la Fémafoot le 29 août 2023 depuis sa cellule d’incarcération, chaque jour qui passe le football malien s’enfonce dans le gouffre avec ses lots de multiples violations statutaires et réglementaires dont:…

1 /La détention du président de la Fémafoot bientôt une année au mépris de l’article 46.1 des statuts qui acte la vacance de poste continue de gérer le football malien comme nulle part ailleurs.

2/La mise en place d’une commission ad hoc chargée de gérer le football professionnel en violation des dispositions statutaires et réglementaires univoques qui stipulent.

CHAPITRE 9 – Ligue nationale du football professionnel (LNFP)

Article 77 : compétence 77.1 – La Ligue nationale du football professionnel est chargée, par délégation de la Fémafoot, d’organiser, de gérer et de coordonner les compétitions et manifestations sportives à caractère professionnel auxquelles prennent part les structures et les sociétés sportives membres de la Fédération, ainsi que de gérer le droit d’exploitation commerciale des dites compétitions et manifestations. 77.2 – La délégation prévue ci-dessus fait l’objet d’une convention entre le comité exécutif et la Ligue professionnelle qui définit la relation entre les parties. 77.3 – Les clauses de cette convention sont adoptées par l’assemblée générale de la Fémafoot, sur proposition du comité exécutif.

Article 78 : statut juridique 78.1 – La Ligue professionnelle bénéficie de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. 78.2 – La LNFP est régie par des statuts spécifiques élaborés par le comité exécutif et soumis à l’approbation de l’assemblée générale de la Fémafoot. L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la LNFP sont stipulés dans lesdits statuts; lesquels précisent, organisent et déterminent les domaines d’intervention et les activités de la LNFP, ainsi que la composition de l’organe de gestion chargée de l’administrer, de gérer le droit d’exploitation commerciale des compétitions et des manifestations.

Article 79 : compétitions

La Ligue nationale de football professionnel élabore les projets de règlements spéciaux des compétitions dont elle a la charge et les soumet à l’approbation du comité exécutif. – Les règlements généraux Article 96 : – (Compétitions déléguées à la Ligue nationale de football professionnel 96.1 – La Ligue nationale du football professionnel organise et gère, en exécution de la convention de délégation de compétences, les championnats professionnels et toute autre compétition de son ressort concernant les clubs professionnels. 96.2 – En cas de manquement, dysfonctionnement ou défaillance constatés de la Ligue nationale du football professionnel, le comité exécutif se réserve le droit de mettre un terme à ladite convention dans les conditions prévues dans celui-ci et de reprendre l’organisation des compétitions déléguées à Ligue nationale du football professionnel.

3/ La suspension du capitaine de l’équipe nationale dont son seul tort a été de signaler le manque de professionnalisme dans la gestion des équipes nationales qui menacent leur intégrité physique et morale. En exemple après un parcours de milliers de kilomètres de l’Afrique de l’Ouest jusqu’en Afrique du Sud ont été contraints de jouer quelques heures après leur arrivée. 4 /Pis le comité exécutif et son secrétariat élaborent des lettres circulaires pour prolonger la date de la saison et la date de confection des licences et même les licences de prêts permettant à certains joueurs de jouer la montée en ligue 1 après la clôture du championnat de ligue 1 en violant l’unicité des licences au cours de la même saison dans les délais légaux cette dernière lettre de prolongation du délai d’enregistrement des prêts reste toujours introuvable.

Les appels déposés contre ces violations ont été tous rejetés par les commissions indépendantes inféodées sur la base de cette missive introuvable car démenties par les membres que sont les ligues régionales…

Ces narratifs permettront de comprendre que le football a basculé dans une zone de non droit où chaque jour qui passe enfonce davantage le football dans le trou. Ce football malien après avoir regardé vers les Cimes suite au travail abattu par le Conor et les moyens colossaux fournis par l’état malien la Caf et la Fifa a besoin d’une thérapie de choc pour faire disparaître définitivement la racine du mal.

Par Docteur Sékouba Diogo Kéita

Président Lafia Club de Bamako

