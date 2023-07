Le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène, a reçu en audience mercredi 19 juillet, l’ambassadeur de la République islamique d’Iran, Hossein Taleshi Salehani.

Après avoir souhaité la bienvenue à son hôte, Alhamdou Ag Ilyène a rappelé les relations historiques d’amitié et de fraternité entre le Mali et l’Iran. L’ambassadeur Salehani a, de son côté, félicité Alhamdou Ag Ilyène pour sa nomination au poste de ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’administration. Il a évoqué les différents domaines de coopération possibles avec son pays notamment la communication, les télécommunications et la cybersécurité.

Le diplomate iranien a également proposé la formation de dix experts du département dans les domaines de la communication, des télécommunications, de la cybersécurité et de la 5G.

Les deux personnalités ont évoqué des projets communs en cours, notamment le mémorandum entre le Complexe numérique de Bamako et la société ICT ​​Park d’Iran pour la création du Centre d’innovation au Mali, ainsi que les possibilités de partenariat entre l’Iran et le Mali dans la fourniture de capacité de diffusion des informations à travers l’Office de radio télévision du Mali (ORTM) et la Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD).

Le ministre Ag Ilyène a remercié l’ambassadeur et lui a réitéré la disponibilité de son département à continuer la fructueuse collaboration déjà en cours entre nos deux pays dans le secteur de la communication.

Souleymane SIDIBE

Commentaires via Facebook :