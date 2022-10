Le premier forum sur la désinformation au Mali s’est ouvert, le mercredi dernier, à Bamako. Au cœur des échanges, la proposition des pistes pour contrer les fausses informations qui manipulent l’opinion et sapent souvent les efforts des décideurs.

Initié par Benbere, le forum sur la désinformation a réuni les professionnels de la lutte contre les fausses informations, des acteurs institutionnels, des faîtières de la presse. Ensemble, les participants ont débattu le thème relatif « Rôle des institutions et des acteurs des médias sociaux dans la lutte contre la désinformation ». Ce, avec comme objectif de créer un cadre pour permettre aux acteurs de faire le diagnostic et de proposer des solutions pour lutter efficacement contre la désinformation.

Plusieurs journalistes et bloggueurs engagés dans la vérification des informations sur la toile ont pris la parole pour partager leur expérience avec les participants. Le Mali, à l’instar des autres pays du monde, n’échappe pas au phénomène de la désinformation avec l’éclosion des sociaux médias qui sont devenus par la force des choses des espaces où beaucoup de personnes s’informent. «Les réseaux sociaux occupent aujourd’hui une place importante dans toutes les dimensions de la vie en société. Ils sont devenus incontournables dans notre manière de s’informer, de communiquer, d’appréhender les problèmes et d’analyser le contexte sociopolitique du pays. La masse et la rapidité de l’information se sont démultipliées grâce aux réseaux sociaux », explique le coordinateur de Benbere, Abdoulaye Guindo. , Pour l’organisateur principal de ce forum, la multiplication des réseaux sociaux favorise la création et la diffusion de fake news. L’ampleur des fausses informations, selon lui, constituent aujourd’hui un problème majeur qui préoccupe les décideurs et affecte la société. « Les fausses informations sont créées par des personnes voire des organisations ou des Etats pour manipuler l’opinion et induire les citoyens dans l’erreur », accuse le coordinateur de Benbere, qui cite un sondage Ipsos pour le groupe de réflexion canadien Centre for International Governance Innovation qui indique que « près de 9 personnes sur 10 admettent avoir déjà cru à une fausse information ».

Logiciel « anti-fake news »

En plus d’induire les personnes dans l’erreur, ajoute Abdoulaye Guindo, les fake news sont souvent à la base des conflits et enveniment des situations de crise dans beaucoup de pays. Celui de la crise malienne n’échappe pas à cet état de fait . « La crise que connaît le Mali s’enlise tous les jours et les fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux ne jouent pas un moindre rôle dans cet enlisement », souligne le Coordinateur de Benbere, ajoutant que les auteurs de la désinformation font recourir aux techniques sophistiquées pour monter les opinions publiques contre le système démocratique et les élites politiques et manipuler les populations pour leurs propres intérêts. « Ces pratiques sapent les efforts de redressement de la démocratie, de l’état de droit et de la restauration de la cohésion sociale dans un pays comme le Mali qui, en plus, prépare de grandes échéances électorales courant 2023-2024 », martèle le coordinateur.

Au Mali, la problématique de la prolifération des fausses informations a été débattue aux Assises nationales de la refondation (ANR) où les participants ont recommandé la mise en place d’un logiciel « anti-fake news ». Le conseiller technique du Ministre de la Communication et de l’économie numérique, Souadou Coulibaly, des mesures sont en cours et d’autres sont en vigueur pour prévenir ou réprimer les auteurs des fausses informations. Il a cité, entre autre, la création du logiciel « anti-fake news », la régulation de la presse en ligne, la loi sur la cybercriminalité et la stratégie de répression de la désinformation.

Le forum sur la désinformation est soutenu par l’Ambassade du Royaume du Danemark. Selon l’ambassadeur Roph Olombo, la lutte contre la désinformation valorise l’information, évite de créer un fossé entre les dirigeants et le peuple et participe à la stabilité du pays. En plus des efforts du gouvernement, des initiatives contre la désinformation se multiplient au Mali. ‘’ BenbereVerif’’ en est une qui, entre 2021 et 2022, a publié plus de 220 articles de fact-checking sur des vidéos, des photos ou des déclarations sorties de leur contexte dans le dessein de manipuler l’opinion publique malienne voire au-delà.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

